NAJVEĆE NEPLATIŠE NA ESTRADI: Završili su na SUDU jer nisu plaćali alimentaciju!

Mnoge poznate ličnosti imale su problema sa svojim bivšim supružnicima kada je u pitanju ispunjavanje zakonskih obaveza i dužnosti u izdržavanju zajedničke dece. Postoje oni koji su se sporazumno dogovorili koliko novca na mesečnom nivou je dovoljno i redovno izvršavaju svoje dužnosti, ali mnoge pevačice, voditeljke, glumice nisu imale tu sreću da imaju finansijsku podršku bivših partnera. Zbog toga su pravdu potražile na sudu. Poslednja u nizu koja je dobila podršku zakona je Anabela Atijas, koja je tužila i dobila na sudu bivšeg supruga Gagija Đoganija zbog neisplaćene alimentacije, te otkrila koliko godina joj nije dao ni dinar.

foto: Nemanja Nikolić

- Gagi nije cenio dobru volju koju sam imala dok sam ga oslobađala svih briga. Sada je vreme da nauči kako je teško biti odgovoran roditelj koji živi i radi za svoju decu. Ja sam to radila pune 24 godine, a sad je vreme da i on preuzme odgovornost. Poštedela sam ga 11 godina misleći da će znati to da ceni, jer samo oni roditelji koji ginu radeći za svoju decu mogu da me razumeju. Do njega je da li će ispuniti svoje obaveze, a mene zanima ishod - rekla je pevačica.

Ana Sević i Darko Lazić

Duguje 900.000

Ana Sević podnela je tužbu u maju ove godine protiv bivšeg supruga zbog neplaćanja alimentacija za njihovu ćerku.

foto: Damir Dervišagić, Sonja Spasić

Darko, kako ona tvrdi, od razvoda nijednom nije ispunio svoje obaveze, a kako je od tada prošlo više od dve godine, dug je rastao i dostigao cifru od 900.000 dinara. Kako i dalje nije činio ništa po tom pitanju, Ana je pravdu potražila na sudu, ali je zahtevala od advokata diskreciju, jer ne želi da blati oca svog deteta.

Goca Tržan i Ivan Marinković

Devet godina nije plaćao

Goca Tržan tužila je Ivana Marinkovića zbog duga od 500.000 dinara. Njemu je sud odredio da mora da plaća mesečno 12.000 dinara alimentacije, što on nije činio otkako su se 2011. godine razveli. On nije dao nijednu ratu, osim što je njegova pokojna majka jednom uplatila manji iznos, dok je drugi put Alen Azarić uplatio 500 evra za njega, pa se iznos smanjio na 410.000 dinara. Prošlog leta nije se čak pojavio u Prvom osnovnom sudu na glavnom pretresu, jer je navodno imao stomačni virus.

foto: Damir Dervišagić, Dragan Kadić

Ipak, u avgustu iste godine rešio je da se oslobodi duga pa je platio sve što je trebalo.

Jelena i Albert Nađ

Traži 34.000 evra

Jelena Nađ tužila je Alberta Nađa, s kojim ima troje dece, zbog neplaćanja alimentacije i izdržavanja, a koji joj navodno na ime zaostalih rata duguje 34.000 evra. Treći osnovni sud u Beogradu doneo je tada presudu prema kojoj Albert nije dužan da plaća alimentaciju najstarijem detetu. Sud nije poverovao Jeleni i njenom sinu zato što su u parnici tvrdili da studira, a fakultet nije upisao, već je samo aplicirao.

foto: Kurir

Na osnovu tog upisa su dobili ispravu kao da je redovan student, a nije imao pravo na izdržavanje. Jelena je podnela žalbu Višem sudu u Beogradu, koji je ove godine oborio presudu Trećeg osnovnog suda i vratio ga na početak.

Sonja Vuksanović i Željko Šašić

Dobila ga na sudu

Sonja Vuksanović tužila je pevača početkom 2016. zbog neplaćanja alimentacije njihovoj ćerki. Ona je tvrdila da Šašić nije platio alimentaciju od 2013. godine, da su troškovi školovanja pali na nju, kao i da joj ukupno duguje 20.000 evra. On je u Trećem osnovnom sudu na saslušanju rekao da je tužba protiv njega neosnovana, kao i da su Sonjine tvrdnje lažne i neosnovane.

foto: Dragana Udovičić, Damir Dervišagić

Šašić je tvrdio da ništa nije dužan, kao i da je čak preplatio sumu koju je trebalo da daje mesečno u iznosu od 618 evra, za ćerkino izdržavanje i školovanje. Ipak, 2017. godine Sonja je dobila spor.

Emilija i Mateja Kežman

Ona tražila pare, on dao lokal

Mateja i Emilija Kežman nisu zajedno od 2011, a zvanično su se razveli 2013. Kežman je svakog meseca regularno isplaćivao 900 evra alimentacije za njihovo troje dece, ali je iznenada prestao. Prebacio ih je iz privatne u državnu školu i sveo troškove na minimum. Pošto Emilija nije mogla da se dogovori s njim, tužila ga je da deci nije plaćao alimentaciju dve godine i da im duguje 27.000 evra.

foto: Aleksandar Jovanović, Nebojša Mandić

Kežman je na saslušanju 2018. rekao kako im je ostavio lokal u Crnoj Gori i da je kirija koju naplaćuju zapravo iznos alimentacije, kao i da deci redovno kupuje sve što im je potrebno i da ih vodi na putovanja, plaća školske troškove i sve što se od njega zahteva. Fudbaler je kao svedoka pozvao bivšu partnerku Mariju Perković, s kojom ima sina, a koja je tvrdila da joj redovno plaća alimentaciju.

Nataša Bekvalac i Luka Lazukić

Luka Lazukić je presudom za razvod braka od Nataše Bekvalac u obavezi da njihovom detetu daje svaki mesec 12.000 dinara, a u novembru prošle godine je doneta odluka da treba da isplati sve zaostale dugove koji su se nakupili od aprila 2018.

foto: Dragana Udovičić

Poslednja informacija je bila da duguje više od 325.000 dinara.

Kurir.rs/ Jelena Stuparušić/ Foto: Damir Dervišagić, Aleksandar Jovanović Cile, Marina Lopičić

Kurir