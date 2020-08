ANABELA SE PRE 5 GODINA ODREKLA ALIMENTACIJE OD GAGIJA: Sad je bivšeg porazila na SUDU! Rekla, pa porekla!

Anabela Atijas sada je dobila Gagija Đoganija na sudu, a nekada je govorila drugačije.

Pevačica je pre 5 godina bila na suđenju sa bivšim mužem kada mu je oprostila neplaćanje alimentacije.

"Danas sam došla samo da kažem da smo se Gagi i ja dogovorili o svim obavezama prema deci. Stan na Vidikovcu, koji smo zajedno stekli dok smo bili u braku, prepisan je na decu, ali će on, naravno, biti u njemu dok je živ. Bitno je samo da deci nešto ostane od njega. Gagi nije plaćao alimentaciju, pa se nakupila ogromna suma, ali i to je rešeno. Gagi je već imao ročište na kojem se uredno pojavio, sada je red na mene", rekla je pevačica tada.

"On sad brine o deci i tu je za njih, a to je najvažnije. Dogovorili smo se da tu sumu ne treba da isplati, već da im pomaže koliko može. Meni ništa ne treba, samo da su moje devojčice srećne, a one ga obožavaju", obrazložila je ona 2015. godine.

Ipak, Anabela se predomislila i nedavno istakla kako želi da Gagi izmiri potraživanja za svoju decu.

