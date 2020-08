LUNIN BIVŠI DEČKO KRIV JE ZA SVE?! Simova priznala što ju je Đoganijeva otpratila, a čula se i sa ANABELOM!

Luna Đogani je, nedugo po napuštanju rijalitija otpratila Taru Simov sa društvenih mreža.

Kako rijaliti zvezda otkriva, razlog je to što je ona imala u planu da se vidi sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, čija je prošlost sa Lunom i te kako dobro poznata.

foto: Damir Dervišagić

"Nisam sa Gastozom htela da pričam na temu Lune, ali sam sama došla do zaključka da me je Luna odjednom otpratila jer pretpostavljam da joj smeta što sam u drugarskim odnosima sa njim, zbog cele one priče iz "Zadruge", ispričala je Tara za "Star" prenose mediji.

foto: ATA Images

"Sa druge strane, ja sam ostala dobra i sa Anabelom (prim.aut. Atijas), i to baš dobra. Ja stvarno nemam loše mišljenje ni o kome i smatrala sam da smo drugarice, ali dobro. Ako smatra da zbog toga treba da me otprati sa društvenih mreža, okej", dodala je Simova.

"Čula sam se sa Anabelom pre par dana, ali, pravo da vam kažem, nismo pričale o Luni, ma nismo je ni spomenule. To je njihova intima, porodični odnosi. Ne volim da guram nos tamo gde mi nije mesto. A, koliko sam primetila, ni Anabela više ne želi da je stavlja u usta", zaključila je Simova.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/Star, Foto: Printscreen/Instagram

