OTKRIVENO ŠTA JE ANABELA ATIJAS PRIČALA NA ŠVEDSKOM: Isprozivala je gledateljku, a evo šta joj je ZAPRAVO PORUČILA!

Anabela Atijas tokom rasprave sa jednom od gledateljki poručila je nešto što niko nije razumeo.

"Evo je još jedna crna rupa na kameri! Ko ste vi? Hoćete li na engleskom? Who are you? (engl. Ko si ti?) Hoćete li i na švedskom? Vem är du? (šved. Ko si ti?) Lilla flicka!", rekla je tada Anabela.

Osim što je mnoge nasmejala do suza, Anabela je pokrenula i lavinu pitanja uglavnom vezanih za poslednji deo svog izlaganja, budući da mnogi nisu razumeli šta je poručila gledateljki.

U prevodu sa švedskog "Lilla flicka" zapravo znači devojčica.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir