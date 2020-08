GLUPANI KOJI ME MRZE NEKA SEDE KOD KUĆE, PLAČU I GLEDAJU MOJ KONCERT: Lukas bez dlake na jeziku o nastupu i kolegama!

Aca Lukas među prvima se vraća na scenu i to u velikom stilu. Nakon što je zakazao prvi nastup u Lucernu za 5. septembar, kada će u jednom klubu pevati sa Cecom Ražnatović, pevač je najavio i veliki koncert na stadionu "Tašmajdan" za 29. septembar.

Kada su čuli da će Lukas nastupiti na stadionu čiji je kapacitet oko 15.000 ljudi, mnogi su reagovali burno. Osim njegovih pratilaca na Instagramu, oglasili su se i tviteraši pitajući se kako je moguće da održi nastup kada je dozvoljeno okupljanje do 500 ljudi. Bilo je i nekih kolega koji su među sobom negativno komentarisale ovaj potez. Oni smatraju da je ovaj Acin potez veliki rizik i komentarišu kako to ne treba da radi u vreme koronavirusa.

Lukas za Kurir otkriva kako i pod kojim okolnostima će održati koncert.

- Nema potrebe da se iko pribojava i da komentariše moj koncert u negativnom smislu. Neću nikoga da dovedem u opasnost, jer će koncert biti održan u skladu sa merama koje u tom momentu budu na snazi. Ja ću da poštujem svaku odluku kriznog štaba. Ponavljam, sve će biti u skladu sa zakonom i merama u tom momentu. Koji je danas datum? Danas je 24. avgust. Kako možemo da znamo kako će biti za više od mesec dana? Već popuštaju mere. Vidite da neki već nastupaju u punim klubovima do posle ponoći. A da nam je to neko rekao prošle nedelje, šta bismo mu rekli, da li bismo verovali? Ne - počeo je Aca i otkrio da koncert nikako neće otkazati na žalost nekih koji ga ne vole.

- Ti glupani koji me mrze i negativno komentarišu moj koncert, da li su oni čuli za onlajn koncert. Već sam imao takav nastup. Možda bude 500 ljudi na Tašu, možda bude 50, a možda bude onlajn, ali u svakom slučaju biće ga. Ko hoće, doći će da me sluša, ili će me pratiiti putem interneta - kaže Lukas, a onda se obratio kolegama za koje smatra da su ljubomorne jer pričaju protiv najveće žurke na Balkanu. - Ne vidim što se oni uzbuđuju oko mog koncerta. Šta njih briga šta ja radim? Što oni ne organizuju koncert, ko im brani? Ako neće, ne moraju da dođu, ne moraju da me slušaju. Kome od kolega smeta moj nastup, neka sedi kući i neka plače. A može i da me gleda na TV ili preko interneta kada budem nastupao. Negativno me komentarišu, a tamo kukaju što nemaju nastupe. Pa uradi nešto - u dahu je rekao Aca. Vuksanović je o svom koncertu već polemisao i sa pratiocima na Instagramu, koju se nesrtpljivi da saznaju detalje. Oni su ga odmah pitali gde i po kojoj ceni mogu da kupe karte, a Lukas im je odgovorio da će uskoro biti više informacija. Neki su negodovali što sada nastupa sa novim bendom, a ne Folk haus bendom, a on im je poručio da idu na splav ako im se slušaju oni. Drugi su mu sugerisali da organizuje koncert na Ušću, jer će srušiti Taš.

Zajedničko letovanje u Hrvatskoj Sjajno se slažem sa Sonjom foto: Damir Dervišagić Poznato je da je folker slab na svoju mezimicu, ćerku Viktoriju koju je dobio u braku sa Sonjom Vuksanović. Iako više nisu u braku, bivši par, posle turbulentnog perioda, sada odlično funkcioniše, pa su tako zajedno bili sa ćerkom na odmoru u Hrvatskoj. - Bilo mi je divno sa ćerkom. Družili smo se, plivali. Ona već zna da pliva, odavno je naučila. Ima bazen kod kuće. I sa Sonjom se odlično slažem, nemamo nesuglasice - rekao nam je Lukas.

