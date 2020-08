VANJI MIJATOVIĆ DUŠEBRIŽNICI RADE O VEZI! Pevačica pobrisala sve slike s verenikom, a ovo je pravi razlog

Vanji Mijatović dušebrižnici rade o glavi. Zapravo o njenoj vezi sa verenikom Aleksandrom sa kojim će uskoro da stane na ludi kamen. Pevačica je nedavno pobrisala njihove zajedničke fotografije na Instagramu i to je bio dovoljan povod da čaršijom odjekne vest da njih dvoje više nisu zajedno.

Vanja Mijatović sa verenikom Aleksandrom foto: Printscreen/ Instagram

- Sve što zanima dušebrižnike mogu mene da pitaju. Eto, hoće da me rastave, a pričaju da sam trudna. Slike ću tek da poskidam sa Instagrama jer ih i ovako imam previše. U mom životu je sve u najboljem redu, tako da neka svako gleda svoja posla - rekla je pevačica za Kurir.

Ona je za medije otkrila kako je partner zaprosio.

- Slavili smo godišnjicu našeg zabavljanja. On je otišao na kafu i rekao zovi me kad budeš bila spremna. Tu sam spremala, šminkala, prala kosu, ali nisam razmišljala na tu temu. U tom trenutku mi je došlo da se obučem u belo. On mi je rekao imam poklon za godinu dana, a onda je izvadio narukvicu da budem njegova kraljica. A onda mi je rekao zatvori oči imam još jedan poklon za tebe. Prsten je bio kada sam ga ja birala, baš sam se oduševila – rekla je Vanja.

Vanja Mijatović foto: Printscreen/Instagram

kurir.rs/Ljiljana Stanišić

Kurir