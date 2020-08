ĆERKA GOCE BOŽINOVSKE OTKRILA DA LI ULAZI U RIJALITI! Zorana Šijan progovorila o svađama, intimi i o javnom ŽIVOTU! FOTO

Ćerka folkerke Goce Božinovske, Zorana Šijan, se oglasila na svom Instagram profilu pa otkrila da li ulazi u rijaliti.

Nedavno je odličila da im odgovara na najrazličitija pitanja, a jedno se ticalo potencijalnog učestvovanja u rijalitijima.

"Da li bi ušla u neki rijalti, za veliku lovu? Zašto da, zašto ne" interesovalo je jednog njenog pratioca.

"Nikada, jer sam ja poprilično asocijalna osoba, ne podnosim puno ljudi na jednom mestu, ne podnosim svađe i ne podnosim deljenje intime sa bilo kim. U suštini, nikada me nije zanimao javni život i to je to" odgovorila je Zorana.

