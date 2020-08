Marko Miljković i Luna Đogani zajedno su otišli u streljanu, a potom je Đoganijeva napravila haos.

Naime, Luna je zapucala, pa se uplašila i počela da psuje, a Miljković se sve vreme smejao.

foto: Printscreen/Youtube

"Beži u p*čku materinu i ti i tvoji pištolji, budalo jedna. Nisam ja za to, ja se plašim ovih stvari i on to zna. Nije mi dobro, ja ne volim ove stvari", rekla je Luna vidno uznemirena.

foto: Printscreen/Youtube

Miljković je pohvalio svoju devojku i pokazao da je pogodila u centar mete.

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Youtube

Kurir