MILICA PAVLOVIĆ O PRVOJ ULOZI U SERIJI: Osudili su me zbog Pevačice!

Za Milicu Pavlović kriza ne postoji. Iako estrada mesecima zbog korone nije imala nastupe, njoj posla nije manjkalo. Objavila je novi singl "Papi", a počela je i sa snimanjem serije "Pevačica", u kojoj ima glavnu ulogu. O novim projektima, rođendanskoj proslavi, odnosu s Vukom Kostićem i drugim temama Milica je pričala za Kurir Stars.

foto: ATA Images

Jesi li zadovoljna reakcijom publike na pesmu "Papi"?

- Pesma "Papi" je nastala početkom godine za potrebe jednog svetskog brenda obuće, čije sam ja zaštitno lice, ali smo njeno objavljivanje odložili zbog čitave situacije. Moj rođendan je bio odličan povod da se odužim fanovima za ogromnu podršku koju mi daju svih ovih godina i mislim da je ovo idealna pesma. Pozitivna je, energična i ima sjajnu pouku - da je ženama potrebna jedino i samo ljubav. Prezadovoljna sam reakcijama jer vidim da je publika shvatila poruku pesme i da uveliko đuskaju uz "Papija".

Objavila si pesmu i spot, da li to znači da kod tebe nema krize?

foto: Printscreen

- Mene je ova situacija uhvatila u momentu kada sam bila blizu završetka četvrtog album. Poznato je da sve zarađeno ulažem u posao i karijeru, ali iskreno, nisam očekivala da će se desiti to da će skoro tokom cele 2020. ceo svet biti blokiran. Ova situacija je pogodila sve ljude, ne samo estradu, i svi smo u istom problemu, ali naš narod je poznat kao neko ko se ne povlači pred problemom, već ume da se bori, tako da ja ne sumnjam da ćemo svi zajedno uskoro moći da predahnemo i da se vratimo normalnom životu. Što se tiče novca, nikada se nisam rasipala, uvek sam razmišljala da sve što zaradim pametno potrošim. To sam ponela iz kuće, baka i deka su me vaspitavali da budem skromna i da razmišljam o tome šta će biti sutra, a ne samo da uživam u trenutku.

Imaš li papicu kome pržiš karticu?

- Ha-ha-ha. Ne, nemam! Ja sam devojka koja na prvom mestu želi da bude nezavisna. Ne bih mogla da funkcionišem kada bi ostvarenje mojih želja i ciljeva zavisilo od bilo kog muškarca. Jednostavno, nisam taj tip.

Da li te je iznenadio poziv za kasting za seriju "Pevačica"?

- Jeste, jer je došao potpuno neočekivano. Još više me je iznenadilo kada sam shvatila kakva uloga mi je ponuđena. Imala sam nekoliko kastinga koji su trajali po nekoliko sati i priznajem da mi je sve to bilo veoma interesantno. U početku sam mislila da žele mene i moj lik u nekoj od epizoda, ali kako je svaki kasting bio sve ozbiljniji i trajao po više sati, shvatila sam da će mi možda ponuditi malo kompleksniju ulogu. Ne mogu da vam opišem iznenađenje kada sam dobila scenario i kada su mi rekli koju ulogu su mi namenili. Zaista nisam očekivala da će to biti jedna od glavnih uloga u seriji.

foto: Printscreen/Instagram

Šta misliš da je presudilo da baš ti dobiješ ulogu, u opticaju su bile i Aleksandra Prijović i Anastasija Ražnatović?

- Nisam razgovarala sa Gagom Antonijevićem i Natašom Drakulić da li su još neke moje koleginice bile kastingovane, to je pitanje za njih. Nisam se borila za ovu ulogu, nisam znala ni povodom kakve i koje uloge je kasting, tako da sam samom situacijom bila iznenađena. U slučaju da su za ovu ulogu bile kastingovane i neke moje koleginice ili glumice, onda mogu samo da budem još zadovoljnija jer su odlučili da ulogu ponude meni.

Da li si krenula na časove glume?

- Već više od mesec dana idem na časove glume, ozbiljno se pripremam za ovu ulogu i dajem sve od sebe da budem na visini zadatka. Svakako da sam na ovu temu pričala i sa svojim prijateljima iz sveta glume i njihovi saveti mi mnogo znače.

Šta je najveći glumački izazov koji te čeka?

- Snimanje serije "Pevačica" je tek počelo i rano je da pričamo na tu temu. Nemam pravo da za sada iznosim detalje, kako o samoj seriji, tako i o svojoj ulozi. U suštini, ono što moram da priznam jeste da je ova uloga bila veliki izazov za mene jer je reč o karakteru koji je sušta suprotnost od svega za šta se ja zalažem u svojoj karijeri i životu. Videćete o čemu je reč kada serija bude počela sa emitovanjem.

Kako gledaš na ubistvo Jelene Marjanović, serija je inspirisana njenim životom?

- To je bolna tema koja već godinama potresa naš narod. Jelena je bila divna devojka, dobra pevačica i sve što joj se desilo je jedna ogromna tragedija. Kako za nju, tako i za njenu porodicu i prijatelje. Svaki put se potresem kada pomislim na njenu sudbinu.

Neki članovi Jelenine porodice su negativno komentarisali seriju i tebe jer si prihvatila taj angažman.

- Potpisala sam ugovor kojim mi je zabranjeno da detaljno pričam na temu serije, ali ono što mogu da kažem jeste da su me mnogi osudili a da nisu sačekali da počne emitovanje. Svakako, nije mi ni najmanje prijatno zbog negativnih komentara jer je reč o veoma ozbiljnoj situaciji, o nečijem životu i tragediji. I sad sam se uznemirila dok razmišljam o tome.

foto: Vladimir Šporčić

Mnoge je zaintrigiralo pojavljivanje Vuka Kostića na tvom rođendanu, otkada datira vaše poznanstvo i u kakvom ste odnosu?

- Vuk i ja se poznajemo dugi niz godina, upoznali su nas zajednički prijatelji i u odličnim smo odnosima. Pre možda dve godine smo radili i zajednički editorijal, kada smo se malo bolje upoznali i nastavili da gradimo odnos. On mi je bio velika podrška prilikom kastinga za seriju, mnogo mi je pomogao svojim znanjem i savetima i veoma sam mu zahvalna na tome. On je jedan od naših najpopularnijih i najuspešnijih glumaca, tako da je njegovo znanje o samoj glumi neverovatno i neupitno.

O borbi s virusom Krila sam da imam koronu, ne volim da me sažaljevaju Preležala si koronu, zašto si to krila? foto: Printscreen Amidži šou - Borac sam, ne volim da kukam i da imam utisak da me ljudi sažaljevaju. Kada sam shvatila da imam koronu, a onda to i potvrdila testovima, povukla sam se u izolaciju i dozvolila sebi da se odmorim i da sve to prođe. Nisam želela da pravim buku oko svega toga, jer da su mediji i publika znali da imam koronu, svesna sam da bi to bio veliki pritisak. Imam neki svoj način da prevaziđem probleme, pa sam se tako namestila u glavi i kada je korona u pitanju - da je to ništa, da će to brzo proći i da će sve biti u redu. Što se tiče simptoma, bila sam malaksala, izgubila čulo mirisa i ukusa, imala temperaturu. Ali sve je to brzo prošlo i sada se osećam dobro.

foto: AMG

Kurir.rs/ JELENA STUPARUŠIĆ/ Foto: Facebook Printscreen, Ana Paunković

Kurir