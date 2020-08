BILA JE U CENTRU AFERE SA 30 GODINA STARIJIM KOLEGOM! Pričalo se da ga je žena izbacila iz kuće, a on se opet ZAKAČIO

Pevač Mitar Mirić prošle godine našao se u centru afere zbog 30 godina mlađe pevačice Dragane Janićijević, koja se predstavlja kao Lepa Gaga.

U javnost su, naime, u septembru 2019. godine dospele tvrdnje da je Mitar u vezi sa Draganom, iako je oženjen i dugi niz godina je u zakonitom braku sa suprugom Suzanom.

Dragana Janićijević je pevačica iz Prokuplja, a kako se pisalo ona i Mitar uplovili su u vezu dve godine pre nego što je sve dospelo u javnost.

Nakon što su naslovi o aferi pevača i 30 godina mlađe Lepe Gage osvanuli u medijima, pričalo se da je Mitra supruga Suzana izbacila iz kuće.

Međutim, on se posle svega oglasio i naveo da nije u vezi sa Draganom, te da je ona samo htela da ga iskoristi zarad popularnosti.

- To ona radi da bi sebi digla cenu. Snimiš joj spot, a ona to zloupotrebi, pa slika, i tako. Idemo dalje - izjavio je tada Mirić u emisiji "Exkluziv" i poručio da nije izbačen iz porodičnog doma:

- Nema od toga ništa! Šta će mi žena reći - ništa! To je deo profesije. Svakog zakači ponešto. Neću da se pravdam, nismo na sudu. Nema ništa od toga i to je to.

Ipak, Lepa Gaga po svemu sudeći ne odustaje od deljenja zajedničkih fotografija sa Mirićem, pa je tako poslednju fotografiju na kojoj je zagrljena sa pevačem objavila pre svega sedam dana.

kurir/blic

