ABRONOŠA IMA NOVE PRIČE: Maratonac vređao taksistu, Gaviota se odala alkoholu!

Dragi moji, evo i sa odmora vam pišem jer znam da ste željni da čujete nove tračeve i zato ću nakratko prekinuti svoje uživanje da s vama podelim sve novo što sam saznala iz sveta šou-biznisa.

Kažu da se najluđe i najčudnije stvari mogu čuti od taksista. I nije ništa neobično u tome, jer su oni prinuđeni da po ceo dan voze ljude raznih profila, karaktera i kulture. E, pa dečko moje drugarice taksira već godinama i on se nagledao svega i svačega, ali meni je bila posebno zanimljiva jedna scena. Zaustavi ga u centru prestonice naš poznati filmadžija, zvaćemo ga Maratonac, jer toliko dugo traje. Mrtav pijan uđe u taksi i već s vrata počne da zanoveta, smeta mu kako vozi, kuda vozi itd. Onda, kad je video da taksista ne reaguje na prozivke, počne da vređa čoveka. Govorio mu je da je on običan šofer, da treba da mu bude čast što njega vozi, psovao ga. Na kraju, kad ga je dovezao ispred kuće, Maratonac besno izađe i zalupi vrata od kola, rekavši da neće da plati. E, onda je taksista izašao da se obračuna s njim i ko zna šta bi bilo tu da nije istrčala supruga Maratonca i zamolila taksistu da ne pravi larmu, rekavši: "Pustite pijanu budalu, ja ću da platim. Svaki dan je pijan." Ne treba ni da vam napominjem da je taj fini čika u javnosti uvek odmeren i kulturan, pa je teško povezati da ima ovako tamnu stranu ličnosti! Priča se da se sredovečna pevačica, nekad vrlo popularna, zvaćemo je Gaviota, opasno odala alkoholu. To je i razlog što je nema već duže vreme na estradi. Kažu mi moji izvori da sve više i češće pije i da se dešavalo da ne može da odradi svirku koliko se urolja. Inače, ona je vrlo nesrećna i stalno to potencira iako joj je sve potaman u životu. Sin ni da se bavi svim i svačim da bi preživeli. Zasad sam samo načula da se Kaubojka nudi za rijaliti, ali biće njih još uskoro. Polako. Vidimo se i sledećeg utorka.ašeg poznatog pevača, koga ćemo zvati Ptica, opet pravi probleme. On je dugogodišnji narkoman i kockar, a sad je, kako čujem, napravio gadan problem jer se zadužio preko 30.000 evra kod čoveka koji mu neće progledati kroz prste jer važi za vrlo opasnog lika. Do sada je njegov tata pokrivao sve brljotine i plaćao njegove dugove, ali posla za estradu nema pa više nema ni para. Već nedeljama su producenti rijaliti formata zasuti pozivima i molbama da ubace u šou razne likove željne slave, a sve više je tu i naših selebriti faca koje jedva sastavljaju kraj s krajem. Kriza na javnoj sceni je nikad veća i dosta njih će morat

