MILION ZA SKOK! Umesto Brene, sa Starog mosta skočio ovaj muškarac, a evo šta je sve UČINIO za pevačicu!

Od snimanja prvog dela filma "Hajde da se volimo" prošle su 33 godine. Uz ovo ostvarenje s Lepom Brenom u glavnoj ulozi odrasle su brojne generacije, a i danas beleži veliku gledanost kad god se reprizira na nekoj od televizija. Mlađi fanovi koji prvi put gledaju ovaj film ostanu bez daha kad Brena skoči na glavu u Neretvu sa Starog mosta u Mostaru bežeći od otmičara.

Ovu lastu, starijim generacijama je poznato, nije izvela pevačica, već Jadranko Fink, Mostarac, koji je u bivšoj Jugoslaviji važio za jednog od najboljih skakača. Ekipa Kurira nedavno je posetila ovaj grad u Hercegovini. U traganju za Jadrankom smo saznali da on, nažalost, nije više među živima. Poginuo je 1993. godine u ratu. Ubijen je iz snajpera.

U ovom gradu svi poznaju porodicu Fink, pa su nas uputili na Neretvu, ispod mosta, gde je svakodnevno Jadrankov rođeni brat Goran Fink. Spuštajući se niz stepenice, primetili smo da je na jednom od stepenika uklesano prezime Fink. Na dvadesetak metara odatle prsluke za spasavanje slagao je Goran. S njim smo se prisetili kako je došlo do toga da njegov brat skoči u Neretvu umesto Brene.

- "Hajde da se volimo" sniman je 1987. godine. Brena je došla sa ekipom filma u Mostar, bili su tu četiri dana. Sećam se da je bila baš fina devojka, iako je već tada bila najveća zvezda u državi. Mog brata je režiser Aleksandar Đorđević video baš ovde na mostu. Jadranko je bio skakač. Odgovarao je konstitucijom za Breninog dublera. Bio je visok i vitak kao ona. Režiser je prišao Jadranku, dao mu ponudu i on ju je odmah prihvatio. Našminkali su ga, stavili mu plavu periku, obukli ga u Breninu garderobu i on je skočio. Pošto je nosio naočare za sunce na glavi, one su ga rasekle po čelu kad je glavom udario u vodu - priseća se Goran i otkriva jedan detalj: - Moj brat je izveo skok, a Brena je bila u plićaku i izronila iz vode kao da je ona skočila. Goran kaže da je Jadranko za ovaj posao bio odlično plaćen. - Dobro se sećam, Jadranku su platili milion dinara. Tada je to bilo četiri, pet plata. Kad bi se pretvorilo u sadašnju vrednost, to je oko 3.000 konvertibilnih maraka, dakle oko 1.500 evra. To je bio izuzetan honorar, on je bio prezadovoljan. Posle toga je postao još popularniji, iako su već mnogi znali za njega zbog skokova koje je izvodio.

I on je u filmu Bio sam dubler Breninom otmičaru I Goran, koji se takođe u mladosti bavio skokovima, uzeo je učešće u ovom čuvenom ostvarenju. Goran Frank foto: Forto Kurir - Ja sam bio dubler jednom od Breninih otmičara. Nosio sam mantiju. Skočio sam s mosta na noge i zato su me platili manje od brata, ali je i moj honorar bio zadovoljavajući, otprilike duplo manji od Jadrankovog - završava Goran, kome je razgovor o bratu naterao suze na oči. Goran Fink je u penziji, ali i radi s turistima, koje čamcem vozi po Neretvi. U njegovoj porodici skokovi su omiljeni, pa sa Starog mosta skače i njegov sin Edi.

