PAKAO U SARAJEVU! Izabelu Alijoski maltretirale Elvinove tetke?! Upale mi u sobu i DAVILE me! JAUKALE i PLAKALE...

Izabela Alijoski Bels navodno je preživela pakao kada je pre godinu dana otišla da živi kod tadašnjeg dečka Elvina Kadrića u njegov dom u Sarajevu.

Učesnica "Parova 8" navodi kako je momka napustila zbog toga što nije više mogla da bude daleko od kuće i svojih, te da se ljubav nije ugasila, ali da nisu mogli da se usaglase gde će da žive. Istina o krahu njene velike ljubavi sa pevačem kog je upoznala boraveći u vili u Zemunu jeste mnogo drugačija. Lepa starleta trpela je navodno užasan pritisak njegove porodice, koja ju je svakoga dana mučila i maltretirala, tako da je pobegla bez pozdrava i bez stvari, samo sa pasošem u ruci.

- Izabela je u Kadri videla ceo svet. Od momenta kada ga je upoznala kao učesnika "Parova" i svog cimera znala je da će se među njima nešto desiti. Planula je ljubav kakva se nije desila pred kamerama nikada do sada. Iako je od islamske veroispovesti, nije mu smetalo što je Izabela druge vere. Zaljubio se i znao je da je to presudno. Ipak, njegovi ukućani u Sarajevu nisu delili njegovo mišljenje. Oni su navodno bili protiv veze Bels i Kadre. Navodno su govorili komšijama da im jedna ku*va iz Srbije ne treba u kući, te da će sve učiniti da ih rastave. Nisu se nadali da će Elvin dovesti Bels u Sarajevo i da će ona biti njegova buduća supruga - počinje izvor blizak Rijalitiju, ali i porodici pevača iz Bosne. On navodi da su oni tada počeli da razvijaju pakleni plan kako da oteraju snajku iz doma. Dalje otkriva detalje ravne horor filmu.

Bels je bila presrećna, a i njen Elvin, sve do jednog momenta kada su počele da se dešavaju veoma čudne stvari. Njegove tetke su navodno počele da pakoste Bels. Kako tvrdi izvor, išle su toliko daleko da su je plašile svaki put kada je spavala sama, a Elvin bio na nastupima do kasno u noć. One su se prerušavale u veštice, onda su upadale kod Izabele u sobu i plašile je.

- Te žene su monstrumi kakvih nema. Jednom dok sam spavala, videla sam da se neko šunja oko vrata. Onda je počelo grebanje, jaukanje i čudni krici. To se dešavalo skoro svake noći, nekada i kada je Kadra bio tu. Tresla sam se kao prut od straha. Onda su me jedne večeri dovele do sloma živaca. Skakale su po sobi, jaukale i plakale. Onda je jedna skočila na mene, kolenima na moje grudi sa ciljem da me uguši. Jedva sam ostala živa - rekla je Bels prijateljici, misleći da je te žene više neće dirati, ali noćna mora je nastavljena i postajalo je sve gore i gore.

- Bels je počela da puca psihički, one su je maltretirale, a ona je morala da ćuti zbog Kadrića i zbog toga što ga je volela. Nalazila je crve i bube u stvarima, puno nekih simbola, sipale su joj krv po gaćicama i pravile je ludom da je sama to radila. Jednom prilikom, dok je ručala, u jelu je pronašla veliko oko. Verovatno životinjsko. Povraćala je danima posle toga. Počela je da gubi kilograme, stao joj je ciklus, kosa je počela da joj opada, podočnjaci su bili ogromni. One su joj napravile da poludi i umre.

Ja venem, nemam više snage. Ili ću da se ubijem ili će one da me ubiju. Te žene su veštice, monstrumi. Moram da se spasem dok me nisu uništile. Večeras bežim iz lude kuće - rekla mi je Bels, nakon čega je samo pobegla - završava izvor blizak Kadrićevoj porodici.

Starleta nije ništa ponela od krpica i garderobe. Ponela je samo pasoš i novac, kao i ono što je imala na sebi. Pobegla je da bi se spasla sigurne smrti i propasti.

Slađana Petrović predosetila je da se s Izabelom dešava nešto strašno, pa je danima plakala u "Parovima". Njena majka je na početku osme sezone bila prilično potištena i tužna jer nije znala šta se dešava sa Bels. Sanjala je ružne snove i znala je da sve ima veze sa ćerkom.

- Imam osećaj da je neko maltretira i muči. Nadam se da će Izabela biti dobro - rekla jednom prilikom Slađa u programu, kao da je osetila šta se dešava.

