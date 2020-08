DARA BUBAMARA SMUVALA DUŠICINOG BIVŠEG DEČKA! Otputovali na Maldive, uživaju za sve pare, ZALJUBLJENI DO UŠIJU! (FOTO)

Dara Bubamara odlučila je da maksimalno iskoristi to što i dalje ne radi zbog virusa korona, pa je celo leto provela na različitim turističkim destinacijama. Nakon letovanja na Azurnoj obali, a potom i u Hrvatskoj, ona je pre nekoliko dana otputovala na nešto udaljeniju destinaciju, gde će punim plućima uživati narednih dana.

Dara Bubamara uživa na Maldivima foto: Printskirn

I dok pevačica svakodnevno pokazuje kako se baškari u Indijskom okeanu, kao zmija noge krije s kim je tamo otputovala i ko to sve finansira. Kako Kurir saznaje, folkerki je ovaj užitak priredio ni manje ni više nego njen novi dečko, koga zasad čuva daleko od očiju javnosti, a on je postao prepoznatljiv kao bivši izabranik Dušice Jakovljević. Na društvenoj mreži Instagram on se predstavlja kao Toni.

Darin novi dečko u istom đakuziju foto: Printskirn

Voditeljka "Zadruge" i mladi biznismen su kratko bili zajedno, i to u martu ove godine. Tada je Jakovljevićeva na svom Instagram profilu podelila fotografiju na kojoj se nalazi u zagrljaju muškarca kome je cela ruka istetovirana, dok mu se lice ne vidi, ali smo ubrzo saznali o kome je reč.

Toni objavio fotografiju iz retsorana u isto vreme kad i Dara foto: Printskirn

Upravo taj biznismen je s Darom otputovao na Maldive, a odao ih je upravo Instagram. Oboje su se u isto vreme čekirali u Dohi, a dan posle i u džakuziju. Najpre je Dara postavila fotografiju kako se brčka, a potom i njen novi dečko. Jedno drugom su lajkovali fotografije, a tokom dana su izbacili i slike iz spavaće sobe.

I pevačica je pokazala šta jede na Maldivima foto: Printskirn

Naravno, ni fotografije s romantične večere nosu izostale. Dara i Toni su u svojim Instagram pričama objavili koja ukusna jela su probali, ali ne i zajedničke slike.

Dušica Jakovljević foto: Printscreen

Kako saznajemo, Toni ima oko trideset godina. Bavi se privatnim biznisom i voli javne ličnosti. Putem društvene mreže Instagram često je pisao mnogim pevačicama, a s Darom je tako uspeo i da ostvari kontakt i vezu. Njegovi prijatelji tvrde da je do ušiju zaljubljen u Bubamaru i da je ona jedna od retkih javnih ličnosti prema kojoj je bio galantan i odveo je na tako egzotično mesto.

44 godine ima Dara 8 godina je bila u braku s Milanom Kesićem 1 dete ima

Skrasila se Dušica pokazala novog dečka Dušica Jakovljević sa novim dečkom foto: Printskrin/Instagram Dušica Jakovljević ponovo je srećna u ljubavi, a koliko je zaljubljena pohvalila se svojim obožavaocima. Ona je juče objavila fotografiju na Instagramu na kojoj je u zagrljaju s novim izabranikom, čiji identitet krije od javnosti. - Volim ljude koji me zasmejavaju. Iskreno mislim da je to stvar koju najviše volim - smejati se. Smeh leči sve. Loše raspoloženje, mnoštvo bolesti i sumoran, sivi dan. To je verovatno nešto najlepše što možete videti na nekoj osobi - citirala je Dušica reči čuvene glumice Odri Hepbern.

Kurir.rs / Ljiljana Stanišić

Kurir