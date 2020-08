URNEBESNO OBJAŠNJENJE! Miljana otkrila kako je pobegla iz Egipta da bi se pomirila sa Zolom, a ovako je reagovala Marija

Bivša zadrugarka Miljana Kulić otkrila kako se vratila iz Egipta nakon tri dana boravka da bi se pomirila sa bivšim dečkom - Zolom.

foto: Printscreen

"Ver is smoking, ver is torba? Tako sam komunicirala tamo. Prepoznali su me, kažu "rijaliti star Miljana Kulić!" Bilo mi je dosadno, napisala sam mu poruke kao iz dosade. Napravila sam lažan profil, kao fan grupa" počela je Miljana.

"Moram da kažem da sam ja filovala priče, iz revolta, da bih ga iznervirala, ispričam sve najgore. Tako i majci svojoj pričam " nastavila je Miljana.

"Mama me je pitala da li idem da se vidim sa onim smradom! Tako me je pitala, znala je sve odmah. Pitala me je i koliko plaćam sek*ualne odnose" komentarisala je Miljana.

foto: Printscreen

Kurir.rs / M.M.

Kurir