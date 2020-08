NEĆETE VEROVATI KAKO ŽIVI LUKASOV SIN Odlučio da se zaposli, ne želi da traži pare od tate! Evo šta hoće da radi! ŠOK!

Lazar Vuksanović bio je na razgovoru za posao u jednom taksi udruženju jer ne želi više da traži pare oca Ace Lukasa.

Sin folk zvezde Ace Lukasa Lazar Vuksanović (25) navodno hoće da bude taksista! Folkerov naslednik više ne želi da finansijski zavisi od oca, pa je u ponedeljak bio na razgovoru za posao u jednom taksi udruženju.

- Lazar već neko vreme nije zaposlen i uveliko traži posao. On već ima iskustva kao šofer. Radio je kao vozač u "Grand produkciji" i kao lični šofer pevača Milana Mitrovića - započinje priču izvor blizak porodici Vuksanović.

Naš sagovornik ističe da je Lukas pre četiri godine svom prvencu kupio automobil.

- Lazar je želeo da postane menadžer, ali je još mlad da bi se bavio time. Zato mu je Aca kupio auto kako bi mu pomogao da zaradi neki dinar. Pošto mesecima nema posao, već uzima pare od tate, rešio je da postane taksista. Pozvao je taksi kompaniju i zakazao razgovor za posao. Nije rekao da je Lukasov sin, ali su oni odmah prepoznali da je reč o Lazaru jer neverovatno liči na oca. Nisu mu rekli odmah da je dobio posao, ali sam siguran da će ga zaposliti jer zamislite koliko je zanimljivo da vas po Beogradu vozi sin najpoznatijeg folkera na Balkanu - priča naš izvor.

Ćerka je šminkerka Iako Aca može svojoj deci da obezbedi sve što požele, da im otvori firme ili ih zaposli na nekim visokim funkcijama, on hoće da se sami izbore za svoj dinar!

- Nikada nisam hteo da imaju protekcije u životu samo zbog toga što su moja deca. Učio sam ih da moraju da zasluže da bi nešto dobili. Naravno da sam uvek mogao da im omogućim da imaju sve, ali šta bih time dobio? Sa 30 godina ne bi ništa radili i živeli bi na mojoj grbači. Dao sam im smernice i uvek sam tu da im pomognem, ali ne i da im dam sve na tacni - ispričao je Lukas.Tako se Lukasova najstarija ćerka Miljana zaposlila kao šminkerka, sin Andrej je uplovio u muzičke vode, a Lazar se i dalje traži.

- On voli da vozi, pa neka to i radi. Neka jednog dana avanzuje od vozača do menadžera, mlad je, život je pred njim - rekao je Lukas.

Lukas je želeo da mu sin Lazar postane fudbaler - Sve je batalio, pa i to. Žao mi je, bio je talentovan fudbaler, ali je prekinuo. Svašta je u životu hteo, ali je od svega odustao - rekao je Aca.

