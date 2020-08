TREĆE, PA MUŠKO! NATAŠIN BIVŠI MUŽ LUKA DOBIO DETE SA SLAĐANOM: Evo kakvo ime su dali nasledniku!

Bivši, treći muž Nataše Bekvalac, koji je osuđen za porodično nasilje, Luka Lazukić postao je otac po treći put.

Njegova nevenčana supruga Slađana Ivanišević u petak je rodila zdravog dečaka, kome su roditelji dali ime Nor Nu (Noor Nu). Oni su se za to ime odlučili još kad je plesačica iz Novog Sada ostala u drugom stanju. Tada im nije bilo važno da li će beba biti muškog ili ženskog pola, a izabrali su ime koje bi dali bebi i da je devojčica. Kako smo saznali, ime Nor Nu postoji u nekim kulturama i znači isto što i Luka - onaj koji širi svetlost.

Luka Lazukić i Slađana Ivanišević foto: Marina Lopičić

Zbog pandemije virusa korona, Lazukić nije pravio slavlje povodom rođenja muškog naslednika, ali je u svom domu počastio najbliže prijatelje i porodicu. Mama i beba su u utorak napustile porodilište, a kod kuće ih je čekalo iznenađenje - za Slađanu poklon od Luke, a za naslednika moderan krevetac i kompletna oprema.

foto: Damir Dervišagić, Marina Lopičić

Luka iza sebe ima dva neuspela braka, a prema rečima njegovih bliskih prijatelja, i pored sjajnog odnosa sa Slađanom, njih dvoje i dalje ne planiraju venčanje. Poučen iskustvom iz prethodna dva braka, iz kojih ima po jednu ćerku, rešio je da sa Ivaniševićevom ne potpisuje zakletvu na večnu ljubav. I ona se s tim složila, ali to ne znači da jednoga dana tu odluku neće promeniti. Zasad savršeno funkcionišu i ne razdvajaju se jedno od drugog. Žive u njenom stanu u Novom Sadu, o čemu je Kurir već pisao, i kompletno su ga preuredili i podredili bebinim potrebama.

foto: Marina Lopičić, Dragana Udovičić

Pozvali smo najpre Luku, ali on nije odgovarao na naše pozive, s druge strane, plesačica se javila na telefon i kratko rekla: - Presrećni smo! Porođaj je bio lak i brz, prirodnim putem. Maksimalno smo posvećeni sinu i uživamo u prvim bebinim danima - rekla nam je ponosna mama. Podsetimo, Kurir je prvi objavio da su Luka i Slađana zajedno, da je ona trudna i da čekaju sina.

Ljiljana Stanišić, foto, Marina Lopičić, Dragana Udovičić, Damir Dervišagić

Srpska Atina Našao posao u Novom Sadu Luka Lazukić promenio je život iz korena nakon razvoda od Nataše Bekvalac. On se iz Beograda preselio u Novi Sad, gde odnedavno radi u jednoj firmi. Lazukiću, po svemu sudeći, prija život u Novom Sadu, odakle je i njegova prva supruga, s kojom ima ćerku. On je život podredio poslu i obavezama koje ima oko zajednice sa Slađanom.

Kurir