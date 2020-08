MAMA GOCA JE SREĆNA ZBOG BUDUĆEG ZETA! Džehverovićeva priznala kako se spojila sa Ninom, takvog je ZAMIŠLJALA!

Teodora Džehverović našla je novog dečka o čemu javnost ne prestaje da priča.

U pitanju je košarkaš Nino Čelebić, a pevačica je priznala da nikad nije bila srećnija.

foto: Printscreen/Premijera

"Ni ne snimamo sve što mi zapravo jesmo, ne želimo da dosadimo ljudima. Srećna sam. Nije ni on mene osvoji, ni ja njega, oboje smo jedno drugo osvojili. Pre nego što sam izašla na piće sa njim ja sam zamislila da nađem dečka kao što je on. Istetoviranog, duge majice, taj stil, neke naočare. Njegova profesija je košarka, isto tako voli i muziku. Gledamo kako ćemo izdržati kada on ode da igra negde preko. Zaista smo se mnogo zbližili, išli smo na more i bilo je prelepo. Ne bih mogla da idem van zemlje, jer moj posao je ovde, ali neće mi biti teško da odem da ga posetim", navela je ona.

foto: Printscreen/Premijera

Kao što je poznato, Teodorina majka Goca Džehverović veoma je preka i oštra na jeziku, a pevačica je otkrila kako Goca reaguje na novog potencijalnog zeta.

"Mama je srećna, ovaj momak je zaista na mestu, zaslužuje da joj se dopada. Brat je sa njim proveo deset dana, na moru, a brat je zaista kompetentan. Našli su zajednički jezik moj Sava i Nino i znači mi što vidim da su bliski", rekla je Džehverovićeva u "Premijeri".

foto: Printscreen/Premijera

