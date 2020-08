DRAMA U CRNOJ GORI! Kaću Grujić ubola OTROVNA riba na Adi Bojani, jaukala od bolova, sve se UPALILO!

Pevačica Katarina Grujić pre nekoliko dana je otputovala u Crnu Goru kako bi se odmorila i uživala kraj mora. Ona je za svoje letovanje izabrala Adu Bojanu, ali nije ni slutila da će doživeti pravu dramu.

- Kaća je unedelju otišla u Crnu Goru jer je želela malo da promeni okolinu i da se odmori nekoliko dana. Sa nekoliko prijatelja je odlučila da će ići na Adu Bojanu jer do sada nije imala priliku da tamo provede nekoliko dana. Kako je do ove godine svako leto radila, ova situacija je učinila da ima slobodne dane kako bi uživala u nečemu u čemu do sada nije mogla - kaže izvor blizak pevačici.

- Kada su došli, sve je bilo savršeno. Kaća nije ni slutila da će doživeti peh već posle dva dana. Oni koji često odlaze na Adu Bojanu znaju da se u tom delu mora nalazi morski pauk kojeg meštani zovu "Dragana". U pitanju je otrovna riba koja se krije u pesku i koju možeš da nagaziš tokom ulaska ili izlaska iz vode, a onda ona u tom trenutku ispusti svoj otrov. Katarina je znala za ovu priču, ali je mislila da to neće nju. Ipak, desilo se - priča izvor.

Pevačica je jedva istrpela bolove.

- Dok je izlazila iz vode nakon kupanja, Kaća je osetila nešto kao ubod, ali tek kada je sela na svoju ležaljku osetila je veliki bol pored palca na desnom stopalu. Odmah je jauknula i pogledala u nogu koja je počela da crveni. Konobar koji se našao tu joj je odmah rekao da stopalo stavi u vruć pesak i tako drži nekih pola sata. Naime, odmah nakon uboda je potrebno to mesto staviti ili u vrelu vodu ili u vreo pesak, i to izvlači otrov ove ribe. Kaća je odmah to uradila i zaista se nakon nekih pola sata smirilo. Ona se jeste uplašila, a kasnije je otišla na pregled kod lekara gde su joj rekli da je dobro postupila i da je sve u redu - zaključuje izvor.

