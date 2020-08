Bora Santana uhapšen je danas na graničnom prelazu Batrovc prema Hrvatskoj, kada je hteo da pređe u Republiku Srpsku.

Bora se javio i objasnio o čemu se radi.

"Ne mogu da pričam sad, vode me upravo. Uhapšen sam, ne znam o čemu se radi, verovatno je neka tužba iz rijalitija, vode me sad u upravu, ne mogu da pričam i da dajem izjavu dok ne saznam o čemu se radi, sad me vode", rekao je Bora.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/Pink, Foto: Printscreen

Kurir