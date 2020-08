ŠTA STOJI IZA HAPŠENJA BORE SANTANE? Prijavljen policiji zbog OVOGA! Javila se i njegova BIVŠA

Bora Santana je uhapšen na graničnom prelazu u Hrvatskoj, jer ga je neko od cimera iz rijalitija prijavio za ugrožavanje bezbednosti.

"Bora je uhapšen, jer ga je neko od njegovih cimera iz "Zadruge" prijavio za ugrožavanje bezbednosti i života. Toliko se za sada zna o čitavom slučaju", rekao je dobro upućen izvor.

Podsetimo, Santana se oglasio kratko i otkrio da ne može da priča, jer ga upravo privode.

Oglasila se i Borina bivša devojka Milica Kemez.

"Zaista ne znam o čemu se radi, upućena sam da je to, ne želim zaista nikakve informacije da dajem, to će vam on najbolje reći ja sam zaista u šoku i krivo mi je. Nadam se da će biti sve u redu i ja ću probati na koji god način da mu pomognem. Zaista ne znam o čemu se radi", rekla je Kemezova.

