ON JE FIRMA, A ONA JE RADNIK! Đole Đogani se umešao u sudski proces između Anabele i Gagija: Žestoko opleo po Atijasovoj

Domaći mediji već danima bruje o sudskom procesu koji se vodi između Anabele Atijas i Gagija Đoganija i to zbog 20.000 evra duga zbog alimentacija koje denser nije isplaćivao pevačici celih 11 godina.

"Ja moram da objasnim da to nije nikakva nova tužba, već stara, koju sam ja u jednom momentu stopirala, misleći da možemo da imamo neki normalan odnos i da će sve biti okej. Pošto od toga nema ništa, rekla sam advokatu da aktivira presudu. Sud je odradio svoj deo posla, a ako ne bude sve išlo kako treba, onda su na redu izvršitelji" ispričala je Anabela.

"Ja se tu više ništa neću mešati. To je dug za Ninine alimentacije, za Lunu nisam ništa pokretala" dodala je Atijasova, dok je Gagi izjavio:

"Advokat mora da se uputi u ceo slučaj, on će od suda tražiti presudu i celu dokumentaciju. Ja sam voljan da platim sve što treba, to nije problem, samo hoću da vidim koliko i šta sve ja treba da dam. Moj advokat već radi na tome, pošto ja nemam nikakvu informaciju i nisam dobio nikakvu presudu" ispričao je Đogani, dodajući:

"Kad vidim sve crno na belo, ja sam tu, nigde ne bežim."

Ceo slučaj prokomentarisao je i njegov brat Đole Đogani.

"Smatram da sve treba da bude po zakonu, ali mi je čudno da ne mogu da se dogovore nego moraju na sud. Brata savetujem da sluša zakon, ali i da sve proveri. Ako ima, neka da, ako nema, neka vidi da plati u ratama. Isto tako neka vide da obračunaju ono što su se dogovorili posle razvoda oko prodaje većeg stana, ko je kome koliko trebalo da doplati" počeo je izlaganje denser.

" Anabela je uzela veći stan koji su stekli u braku, a Gagi je ostao u onom trošnom od 20.000 evra pored pijace. Ona sada živi u njegovom stanu iz kog je on izašao. Nisu raspodelili sve na ravne časti. Ona je radila posle razvoda koristeći ime grupe. Da li je on imao i deo novca od toga? Nije" dodao je Đole za Svet, a prenose mediji.

"Gagi je firma, a ona je bila radnik, pevač te grupe. Gagi je nju stvorio. Na osnovu tog imena je zarađivala novac, i to lepe cifre. On je ulagao u pesme, u ime, u sve, a ona je samo izvodila radove. Neka se sve to uzme u obzir kada se bude donosila odluka o alimentaciji. Sve što treba da doplati, neka to učini."

