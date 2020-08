TAKI VAN SEBE OD ŠOKA! Saznao da se Maja ponovo viđa sa oženjenim Janjušem: Evo kako je reagovao i šta će URADITI!

Maja Marinković pogazila je obećanje dato svom ocu Takiju i ponovo završila u naručju oženjenog Marka Janjuševića Janjuša, s kojim je pred milionima gledalaca otpočela strastvenu aferu u trećoj sezoni "Zadruge".

Sada smo pozvali Takija, koji je bio iznenađen kada smo mu rekli koji je povod za naš razgovor. Kada je čuo da je Maja ponovo u vezi sa Janjušem, ostao je bez teksta.

"Kad je to izašlo?! Sinoć?! Ne znam, nisam ništa ni video, majke mi, ne znam za to! Gde su bili, sa kim?! Ma, ja sam bez komentara, stvarno van pameti! Katastrofa! Obećala mi je jednu stvar, a radi drugu... To ja niti podržavam, niti ću ikada da podržim! Moraće da mi objasni o čemu se radi, pošto mi je obećala jedno, a radi drugo... To je katastrofa! Ma, kakva ljubav, on čovek ima ženu i decu, nije to za nju, užas! To njoj nije potrebno" zaprepašćen je bio Taki, koji kaže da ga ćerka sve vreme uverava da je s Janjušem raskrstila.

"Ona meni kaže da je na to stavljena tačka... Da li ona mene laže, a nikad me nije lagala... Ne znam. Ja njoj kažem:"Marija, nemoj da ti je slučajno palo na pamet", ona mi tvrdi:"Tata, na to je stavljena tačka". Katastrofa, moraće da mi sve objasni" iznenađen je bio Majin otac.

foto: Printscreen Pink

Kurir.rs / Pink.rs / M.M.

Kurir