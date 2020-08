NAVIKLA JE PREKO KREVETA DA PLAĆA NAKLONOST MUŠKARCA! BILA JE NAMETLJIVA: Isplivalo još detalja Ivine burne prošlosti!

Iva Grgurić neke mrlje iz prošlosti priznala je pred milionima gledalaca, dok je druge uporno poricala, uprkos brojnim dokazima i svedočenjima, a jedna od tih jeste priroda odnosa sa kontroverznim zavodnikom iz Hrvatske Suadom Keserovićem Sukijem.

Iako je uporno želela svima da stavi do znanja da sa njim nije imala ništa, te da su se samo nekoliko puta videli na ručku, ispostavilo se da je sve što je Suki govorio o svom odnosu sa Ivom bila istina. Sada je isplivala do sada neviđena fotografija Ive i Sukija, koja govori u prilog njegovim tvrdnjama.

Veliku pažnju privukao je intervju Suada Keserovića u septembru prošle godine, na početku rijaltiija, kada je "skinuo masku" Ivi i obelodanio prirodu njihovog odnosa. Tom prilikom je, između ostalog, ispričao:

"Nekoliko nedelja smo se bezveze povremeno dopisivali, isključivo o njenoj želji da uđe u "Zadrugu". Žalila mi se na lošu finansijsku situaciju, da nema gde da živi, da traži posao... Govorila mi je da je ostavio dečko Marinko Zovko i da mora izaći iz stana jer je on našao drugu. Pitala me je da li može doći kod mene na more, jer kao ona zna da ja imam puno apartmana i da li može da dođe sa prijateljicom kod mene. Rekao sam joj da nema problema, da može doći sa društvom, ali da ja neću biti tu jer imam nekih obaveza, ali da će je tu ugostiti. Insistirala je da dođe nekoliko dana kasnije, kada ja budem tu. Došla je, ali nije povela prijateljicu, već je došla sama što me je jako iznenadilo... Pa, ko dolazi na more sam? Odmah sam shvatio da se radi o devojci koja je navikla s*ksom plaćati naklonost muškaraca. Bila je nametljiva, da mi je bilo neprijatno pred osobljem."

