HAMITE, AKO SI TAKO DOBAR STRIC ODREKNI SE GAGIJEVOG DUGA! KRIJE STANOVE OD DECE: Anabela zapušila usta ĐOLETU! (FOTO)

Anabela Atijas odgovorila je na prozivke Đoleta Đoganija, koji je istakao da je "Gagi bio firma, a Anabela radnik".

Naime, Đoletu je bilo čudno što Anabela i Gagi nisu mogli da se dogovore oko alimentacije, već moraju na sud.

"Poštovani poglavice, pošto vidim da se interesuješ za alimentaciju za moju decu, čisto da utvrdimo neke činjenice pre nego što krenemo u dalju priču. Taj stan o kome pričaš je u vlasništvu Gazmenove dece i moje, ja stan u kom živim dam svojoj i njegovoj deci, dok on kupuje stanove na sestrino ime krijući to od svoje dece, ja sam decu podizala dok se on provodio i drogirao. Što se grupe tiče, ja sam pevala dok je on bio po afterima i ako se interesujes da l' je sve podeljeno na ravne časti, mogu ti reći da je grupa mogla da se deli ako je firma, kako kažeš. A ako si tako dobar stric Hamite, lepo se odrekneš duga Gazmenovog prema tebi i ima da isplati prehranjivanje svoje dece. Ja razumem vašu brigu za njega sada kad je uzeo pare od rijalitija i kupuje stanove na vaše ime, ali vas se sećam i dok je Andrej plaćao dugove njegove, a vas nije bilo. Tako da na sledećem zasedanju plemenskog saveza stavi i ovaj stori na razmatranje pa se čujemo. Srdačan pozdrav, Anabela Bukva Atijas", napisala je ona u okviru Instagram priče.

