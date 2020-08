MAJKA ME PITA KOLIKO PLAČAM ODNOSE, A JA ĆU SE UDATI! Miljana došla na slavlje kod Mikija sa Zolom, pa iznela PRIVATNOST

Miljana Kulić došla je sa dečkom Lazarom Čolićem Zolom na proslavu povodom rođenja deteta Mikija Đuričića.

Veoma brzo Miljana je iznela detalje iz svog privatnog života.

foto: Printscreen/Premijera

"Ja sam presrećna, bila bih još srećnija kada bi se skrasio, ali to je nemoguće. Volela bih da žive zajedno i da bude otac tog deteta, detetu su potrebna oba roditelja. Evo, krivo mi je što sam uvek sanjala da budem porodična žena, a tako mi se desilo", rekla je Miljana, a Zola se nadovezao:

"Neka se deca rađaju i neka su živa i zdrava. S obzirom na ove dane, mnogo mi je drago što sam ovde i što nas je Miki pozvao."

"Ja sam za to da se deca rađaju u normalnim odnosima, nikada ne bih to opet uradila vanbračno. Ako sam ja pogrešila, ne moraju svi da prate moje greške. Željku se neću mešati u izbore, može biti sa najvećom k, ako je njemu lepo, neću u to da se mešam. Neka uživa, neću ja ponovo krive mene", prekinula ga je Miljana.

foto: Printscreen/Premijera

Pevač Nemanja Nikolić rekao je da se raduje Miljaninom dolasku, a ona na to kaže:

"Nemanja i ja imali smo turbulentan odnos. Niko mi se nije svideo osim dva pevača, a ljudi su od toga napravili pompu. Što se Nemanje tiče, zvala sam ga zbog nekog drugog pevača. Imali smo dosta rasprava, mislim da ima strah od mene, da me ne voli, a nije me ispoštovao kada se moj sin rodio... Muziku uvek častim, nevezano za to ko peva."

foto: Printscreen/Premijera

Kulićeva sa majkom Marijom ne priča zbog pomirenja sa Zolom.

"Sa mamom ne pričam, zovem obdanište. Ona mene pita koliko plaćam odnose sa Zolom, ona ne zna pozadinu svega. Kada se Zola i ja posvađamo ja sam spremna na sve, ja tada postajem lažov notorni. Sve je bilo u afektu i svađi, a ustvari nije tako. Znam da me majka voli najviše na svetu, ali ne znam šta ću u raditi, mnogo je ljuta i svašta priča. Ne bih volela da se svađam sa majkom, jer sam to uvek osuđivala. Ne bih da budem kopija onih iz Zadruge 3... Željko je 7 dana bez mene i svakog dana se viđam sa njim preko videa. Ne pričam ni sa tatom", izjavila je Miljana Kulić u "Premijeri".

foto: Printscreen/Premijera

Miljanu su pitali zbog čega se nije udala za Zolu, a ona je rekla:

"Ko kaže da neću? Udaću se!"

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Premijera

Kurir