GOCA TRŽAN U SCENIRANJU NA KURIR TELEVIZIJI O VANTELESNOJ OPLODNJI I RAŠI: Jezivo je kad neko ide na PATETIKU! Teška sam

Goca Tržan gost je "Sceniranja" na Kurir televiziji, a otkrila je detalje iz svog privatnog života koji sve zanimaju.

Goca je na društvenim mrežama samu sebe nazvala "diplomirani inženjer šuobiznisa".

"Vidim da svi imaju neke titule i često su na engleskom, pa sam ja želela da se sprdam. Sprdam se na svoj račun, mogla sam biti diplomirani inženjer stočarstva, izmislila sam svoju diplomu i držim je u glavi", rekla je Goca.

Pevačica je progovorila o borbi za potomstvo i vantelesnoj oplodnji koju je započela drugi put.

"Ja sam u životu dugo u ovom poslu, 26 godina i prošla sam mnoge cikluse i naučila sam da ljudi nemaju puno obzira da znaju gde je pristojnost i granica. Doživljavam da me neko pita "mrtav, 'ladan" pita šta ima sa trudnoćom. Sve preokrećem na tu vodenicu da pričam u ime svih tih kao što mene pitaju na modnim događajima, a druge na slavi, porodičnom okupljanju... Osećanje je duboka povređenost, nisi dovoljno dobar, svi govore da mi nešto fali, a znam mnogo parova koji se bore za potomostvo, a nisu odustali jedni od drugih. Znam i one koji su se razveli kada su dobili dete putem vantelesne. Znam koliko je težak proces, koliko ste u strahu. Svaki put na klinici ja se smejem, od straha nema ništa, on donosi samo lošu vibraciju koja to odbija. Trudim se da sam pozitivna, jer ja dete imam, nažalost ne sa svojim mužem", rekla je Goca u "Sceniranju" i ispričala kakav je Raša u toj situaciji:

"Kada vreme prođe, onda ne može da se vrati, jedini resurs koji ne možeš da obnoviš. Nekada padne on, nekada ja, ali ljudi koji se istinski vole treba da budu tu jedno za drugo kada se vole. Ja kaže: Nemoj da se prenemažeš, ne odustaj! Jezivo mi je kada neko kuka i ide na patetiku. To nimalo ne podstiče one kojima se obraćaš. Jako se dobro nosimo jedno s drugim, sa mnom nije lako. Ja sam teška i zahtevna, ali podjednako i dajem, ne tražim ono što ne mogu da pružim."

"Pravili smo pauzu, došla je korona, pa smo ponovo počeli. Ne bih odustala od borbe, ali postoji trenutak kada čovek treba da stane. Nismo mi oni koji određuju potomstvo. Razni ljudi nisu ga imali, a ostavili su svašta iza sebe. Ne mora da znači da ako vam ne uspe, da ste manje vredni. Radomir bi pre odustao jer se boji za moje zdravlje. Mi žene smo spremne na veća odricanja, za mene nema stajanja", priznala je Tržanova.

"Pošteno je reći da zbog sebe želim dete, jer kako ja da znam da li ću se za pet godina razvesti? Sa mnom nema mnogo kompromisa, ne mogu da se prave oko nekih bitnih životnih pitanja. Naučila sam na teži način da ih ne pravim. Ne želim da mene neko trpi, niti da ja trpim nekog", dodala je Goca, a na pitanje o Raši i njihovom odnosu rekla je:

"Ako nekome nije dobro pored mene, zašto bih ga ja zadržavala? Želim njemu da dam slobodu kakvu bih ja volela da imam."

