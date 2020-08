JEDNAKO SAM ISPRAVNA U DUGOJ HALJINI, A I BEZ NJE: Nives Celzijus uvek PROVOCIRA, a sada svima porukom ZAPUŠILA USTA!

Nives Celzijus mnogi su navikli da viđaju u provokativnim izdanjima, ali je ovaj put izabrala dugu haljinu.

Mnoge je to začudilo, a ona je objasnila kako se oseća.

foto: Printscreen/Instagram

"Pitala me jednom jedna žena zašto ne nosim češće duge haljine jer sam predivna u njima. Nije bila zlonamerna. Kao pripadnica generacije koja veruje da stav većine ne mora nužno biti ispravan, ali je poželjno slediti ga jer život u masi maksimalno je olakšan kada si neprimetan, želela mi je ukazati da postoji i puno jednostavniji način. Igraj po zadanim pravilima i ne iskači iz mase. Još u osnovnoj školi dok je ta masa svakodnevno skrivala torbu dečaka koji je imao prevelike uši, ismevala devojčicu čija mama nije imala novca za trendi garderobu i naguravala po hodnicima klinca s prekomernom težinom pritom roktajući, odlučila sam da ne želim pod svaku cenu biti delić te mase, pa čak ni deo one koja svoju "miroljubivost" iskazuje ignorisanjem te agresije... I zato ne meri me svojim merilima", rekla je, pa dodala:

"Moje odevanje nikad neće biti rezultat inhibicija i represije od strane onih koji smatraju da su njihova merila neko univerzalno dobro kojima se svi moramo slepo pokoravati jer u suprotnom nismo ispravni ljudi. Ja sam jednako ispravna i u ovoj dugoj, kratkoj, a i bez haljine."

