VELJKO RAŽNATOVIĆ PROMENIO IMIDŽ! Uradio je OVO na svom licu, a onda otkrio ko najviše brine o malom Željku! (FOTO)

Veljko Ražnatović je nedavno postao otac, a sada je promenio imidž. Naime, mladi Ražnatović je pustio brkove.

Naime, Veljko je odlučio da ovog puta ima novi imidž, a u pitanju su brkovi. Mnogima se dopalo kako Veljko izgleda, a on je priznao da ga je porodica pred meč poštedela "noćnih smena" u čuvanju sina Željka.

"Ja imam dosta pomoći od majke, tetki, porodice sa ženine strane, radim sve što svi očevi rade, samo su me sad malo poštedeli do meča, pa nemam te noćne smene. Moja majka brine o njemu noću, mi preko dana ali on je miran, dobar je mnogo. Kako neću da ga vodim na meč, da gleda odmah" rekao je Veljko u "Novom Jutru" na Pink Tv.

