PA OVO MOŽE SAMO U SRBIJI: Kolarov se sa ženom seli u komšiluk bivše ljubavnice, a tek šta će da rade

Aleksandar Kolarov, kao što je Kurir pisao pre neki dan, nedavno je kupio stan od sto kvadrata na Novom Beogradu za 230.000 evra, ali ono što je novo jeste da se nekretnina nalazi u kompleksu u kojem već dve godine živi njegova bivša ljubavnica Kristina Mijačević s njihovim sinom.

Sportista novi dom uveliko oprema, i to u najmodernijem stilu, a u njemu će da boraviti kad god bude u Srbiji. On već ima jednu nekretninu u prestonici, ali je rešio da se preseli u stan u Kristininoj blizini. Interesantno je i to da će u njemu boraviti sa ženom Vesnom i njihovom decom. Inače, porodica Kolarov živi u Italiji, ali po potrebi dolazi u Beograd.

Prema rečima našeg sagovornika, Kolarov je želeo da baš u tom kraju ima stan, i u toj nameri ga je podržala supruga Vesna. Njoj, po po svemu sudeći, ne smeta što će na toj teritoriji biti i žena koja je bila ljubavnica njenom mužu čak osam godina. Kako smo saznali, njih deli samo jedna zgrada, pa je neminovno da će se sretati. Iako se ranije spekulisalo da se fudbaler zbog Kristine razvodi, do toga nije došlo. On i Vesna su učvrstili svoju zajednicu, a Aleksandar ispunjava sve obaveze i prema majci svog trećeg deteta.

foto: Starsport

Podsetimo, kao bomba je odjeknula vest 2015. godine da fudbaler i manekenka, koja se sada bavi dizajnom haljina, čekaju dete. Tek dva meseca od porođaja Kristine Mijačević, fudbaler je rešio da prizna sina i da mu da svoje prezime. Nijedno od njih dvoje se do sada nije oglašavalo u medijima, a sportista izbegava da govori o svom privatnom životu.

Ljiljana Stanišić

Darežljiv I Kristini kupio stan Aleksandar Kolarov kupio je i Kristini stan, u kojem ona sada živi s njihovim sinom. Oni su odlučili da je taj kraj najbolji jer je u blizini internacionalni vrtić u koji dete ide. Fudbaler, inače, redovno dolazi kod bivše ljubavnice i viđa dete.

Kurir