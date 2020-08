ZAŠTO SVI VERUJU TOJ ŽENI?! NEKA POKAŽE CIFRU: Gagi Đogani iskreno o suđenju, alimentaciji i BIVŠOJ ŽENI ANABELI!

Foto: Printscreen, Printscreen/Magazin In

Sudski proces između Anabele Atijas i Gagija Đoganija je nešto o čemu svi pričaju.

Gagi Đogani oglasio se oko neisplaćenih alimentacija za decu.

"Ne mogu da pričam o tome. Nešto sam bolestan, nemam snage ni da pričam. Neću da pričam o alimentacijama i da pokrećem tu temu, pa da sud stvarno pokrene slučaj. Neću da stvaram probleme bez potrebe", izjavio je Gagi, pa dodao:

"Nikad nijedan poziv za za ročište za alimentaciju nisam dobio. Nikakvu kovertu sa pozivom nisam dobio, a svi pričaju da mi je presuđeno i da sam dužan velike pare. Ti koji pričaju neka i plaćaju."

"Ako je nešto presuđeno, pa valjda bih i ja dobio to obaveštenje ili moj advokat. Ja vam tvrdim da to ne postoji i da je to laž. A vi zovite drugu stranu, pa neka vam pokaže tu presudu", rekao je Đogani za "Star" prenose mediji.

"Neka vam pokaže i tu cifru koju ja za tolike godine treba da platim. Ne znam zašto svi veruju toj ženi", zaključio je Gagi.

