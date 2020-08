ANABELA SE DRUŽI SA ZLOM OD ČOVEKA: Mima osula po Atijasovoj, a onda je dobila ŽESTOK odgovor! VRATI SE BIVŠOJ DEVOJCI!

Miroslava Mima Živković odgovarala je na pitanja pratilaca na Instagramu, a s posebnom pažnjom osvrnula se na lik i delo Anabele Atijas.

Mimu su upitali šta misli o Anabeli Atijas, posle čega se raspisala:

"Sve što znam i što osećam u vezi ovog pitanja je ravna linija. Čim se druži sa Đedovićem, zlom od čoveka... Ne znam šta da mislim, iskreno. Ili se pogubila, ili joj takve njuške odgovaraju. Sve u svemu, želim joj mir i sreću - nije propustila priliku Mima da potkači Đedovića, svog ljutog neprijatelja iz "Zadruge", a da li će joj ovaj put prećutati ili joj, kao do sada, neće ostati dužan, ostaje da se vidi."

Đedović je odmah morao da odgovori Mimi, pa ju je isprozivao.

"Miroslava od Pukovac ponovo jaše... Nakazo, s*ksualno isfrustrirana idi jedi trice i leči se jer ti Toponica nije daleko. Što se zla tiče imam samo jedno da kažem, a to je nisi ti tolicna zato što nemaš šta da jedeš, nego što sebe jedeš. Neće te Jelena, tako da moraš da se vratiš bivšoj devojci mada te ni ona, kako čujem, više neće. Ne znam šta da ti kažem i šta je tebi lek. Jedino da nađeš onaj moj most pa da okušaš sreću sa njega. Do tada jedi trice i kukuruz, ološu raspali i nakazo što moralna, što fizička", napisao je Đedović.

