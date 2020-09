DABOVIĆEVA POSLE TEŠKOG PERIODA OTIŠLA IZ SRBIJE: Sada OVDE uživa sa sinom, a evo ko im je PLATIO PUTOVANJE!

Milica Dabović je nakon teškog perioda koji je imala dala sebi oduška, a nakon boravka u rodnom Herceg Novom usledio je poklon prijateljica, koje su je sa malim Stefanom odvele i grad u kojem je zbog sporta svojevremeno i živela.

Nekadašnja sportistkinja javno je pričala o problemima koje je imala s ocem svog sina, Ljubomirom, ali i o finansijskim poteškoćama. Sa sinom rešila je da se zaputi kod porodice u Crnu Goru, a tamo ju je sačekalo iznenađenje - putovanje u Istanbul.

"Bili smo četiri dana, to je bio poklon od drugarice. Bila sam oduševljena kad sam čula za plan. Duže od mesec i po dana sam boravila u Herceg Novom, odmarala se i bila s roditeljima, išla na plažu i uživala sa Stefanom. Mada, s njim sam bila po ceo dan, bilo je malo naporno, jer nije išao u vrtić. E onda je usledilo to putovanje, da mi je više ovakvih iznenađenja u životu, bila bih najsrećnija. I sad sam baš srećna", priča raspoložena Milica, pa otkriva i da joj je put u grad u kojem su ostale mnoge prelepe uspomene vratio emocije.

"Igrala sam za Bešiktaš, pa sam živela u Istanbulu, svake godine ga posećujem i to je jedan od gradova u kojem bih sutra ponovo mogla da živim. U Barseloni ili Istanbulu. Doživljavam ga kao svoj i znam ga kao Beograd...", rekla je i nastavila:

"Istanbul je iznenađujuće prazan i to je za mene bilo šokantno. Svi su pod maskama, čak 90 odsto stanovništva. Kriza se dosta oseća, pričaju da je inflacija velika. Za sedam-osam evra nas tri smo u njihovim restoranima jele, i to je neverovatno šta sve... Malo je to ostavilo neki čudan utisak na mene. Za nas goste to je prilično dobro, a za njih je to jednostavno katastrofa. Bože moj, valjda nam stižu bolja vremena..."

Tokom boravka sa najmilijima u Herceg Novom Milica se vratila košarci:

"Otac je trenirao sestru i mene i baš je bio fenomenalan osećaj trenirati opet s njima. Film sam vraćala unazad, ipak nas je tata stvorio i napravio ovakvim kakve jesmo. Emocije su bile prisutne u svakom treningu, neverovatno je koju mi je podršku Ana pružala tokom celog života. Skoro sam napunila 39 godina, a sestra mi govori da još uvek trčim kao životinja, e tada sam najponosnija na svetu."

