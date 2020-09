OSEĆAM SE KAO KRIMINALAC I NEPRIJATELJ SVOJE DECE! Đogani se izvinio Nini i Luni ako je bio LOŠ OTAC, a jedno im OBEĆAO!

Gagi Đogani čuo je šta je njegova bivša žena Anabela Atijas ispričala u jednoj emisiji, pa se obratio javnosti.

Đogani je odlučio da pošalje svima važnu poruku i prizna da možda nekad nije bio dobar otac, ali da je uvek bio uz svoje ćerke i kada nije imao novca, te da će sigurno biti najbolji deda na svetu.

"Možda sam danas razočaran kao čovek, jer sam mislio da žena sa kojom sam proveo najbolje godine svog života poznaje srž mog karaktera, da su moja deca moja svetinja i da sam uvek sve što sam imao dao za njih. Nisam očekivao da se bukvalno primeni način otimačine novca alimentacije koju sam dugovao svojoj deci. Nisam ranije dao jer nisam imao! U rijaliti sam ušao da bih obezbedio taj novac. Čekao sam uplatu da bih prosledio, ali suprotna strana, moja bivša supruga je na grub i brutalan način se aktivirala i iznenadila me po ko zna koji put neprijatno u životu. Nisam dobio nikakvo obaveštenje od suda", rekao je Gagi, pa dodao:

"Danas sam ostao zatečen kada sam shvatio da mi je kartica blokirana. Osetio sam se kriminalcem, neprijateljem svoje dece. Ponavljam da nikada nisam bežao od te obaveze prema deci, ali se život poigrao. Ponavljam ranije nisam imao taj novac. Našao sam način da ga imam i sigurno bih ga dao u nadi da me moja bivša supruga bar malo poznaje, da meni novac ne predstavlja ništa i da je dobro znala moj životni put i da je znala što je to tako. Uvek sam deci van odluke suda davao koliko sam mogao i više od toga. Ja sam uvek tu za njih, možda ne kako su drugi očekivali. Maksimalnu ljubav, pažnju i brigu sam pružao. Jedino što mi je važno je da Luna i Nina znaju da je moj život i njihov i da će mi oprostiti ako sam nenamerno grešio. Želim da kažem da Nina to najbolje zna, jer je živela prethodnih godina sa mnom. Delili smo ono što smo imali. Njima dvema ovom objavom javno obećavam da nikada neću izostati iz njihovog života. Na mene mogu da računaju svake sekunde. Svaka njihova odluka je za mene svetinja. Ako sam nekada bio možda loš otac mojim ćerkama, izvinjavam se i kajem, ali dajem reč da cu biti najbolji deda na svetu."

