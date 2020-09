STARIM DOSTOJANSTVENO! Goca Tržan objavila fotku, a njena EMOTIVNA poruka je mnoge ostavila u ČUDU! (FOTO)

Naravno da starim. I to sa velikom zahvalnoscu sto sam zdrava i mogu jos da budem produktivna i jaka. I nikad se nisam osecala bolje u svojoj kozi, ne zato sto sam lepsa, zgodnija, sto imam manje bora, nego zato sto sam svesnija! Svesnija sebe i svojih mogucnosti, svih ljubavi koje me okruzuju, svega sto hocu i necu i saznanja da bas nista ne moram. I starim dostojanstveno i neoptereceno, aktivno i negovano. Sto i vama zelim. 💪♾️🥰👸🏼

