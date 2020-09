TOMA OSTAVLJA NADEŽDU I BEBU! Panić otkrio da nema drugog IZBORA: Ovo je sada najbolje za NAS!

Toma Panić je nedavno postao otac, a sada je progovorio o ulasku u Zadrugu 4.

"Zna se šta je osnovni motiv, novac, ulazim zbog para i to je to. Od mene možete da očekujete isto što i u prethodnim sezonama, ja nemam dlake na jeziku, što mislim, to i kažem" rekao je Toma.

Njegova devojka, pevačica i bivša zadrugarka Nadežda Biljić, moraće da se ubuduće snađe sama sa bebom, u periodu dok Toma bude u rijalitiju.

"Tu su naše porodice, naćiće joj se, bebu trenutno čuva Nadeždina majka, ona nešto završtava. Sve je u redu kod nas" rekao je Panić.

Pitali smo ga kako je Nadežda reagovala, na njegov ulazak i činjenicu da će dugo biti razdvojeni.

"Šta da radimo, nema drugog izbora. Ovo je sada najbolje za nas, izdržaćemo" poručio je Panić.

