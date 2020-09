Indi Aradinović se oglasila na svom Instgarm profilu pa objavila fotografiju uz opis koji je sve ostavio u čudu.

Naime, ona je objavila selfi, a svi se pitaju da li je ovaj stih posvetila dečku:

"Bajke se ne pišu samo, one se i žive. Osećam nešto čudno u vazduhu, ceo svet na jednom jastuku. Na postelji od punog meseca nikom se ovde ne spava. Dodirni me sasvim slučajno, poljubi me filmski nestvarno i najlepše kad je ’ostani za kraj’’, napisala je Indi.

Kurir.rs / M.M.

