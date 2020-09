SANJALA SAM DA IMAM ŠTA DA JEDEM I DA IMAM GREJANJE! Vesna Đogani bez STIDA ogolila sve pa spomenula Anabelu i Slađu

Pevačica Vesna Đogani govori o teškom detinjstvu, što je podelila sa svojim pratiocima na društvenim mrežama i tvrdi da se nijednog trenutka nije pokajala i da je tako pokazala ljudima ko je zapravo ona.

- Nisam sve ogolila, ali jedan deo jesam. Ništa nema toliko sramno i intimno u tome što sam ispričala. Za mene je intimnije ako bi mi se video neki deo tela koji ne treba. Što se tiče objave moje kuće iz detinjstva, bio je pravi momenat da to pokažem. Bilo mi je dosta nagađanja i prozivanja u novinama. Bez ikakvog stida i blama da pokažem gde sam i šta sam. To je bila velika poruka ljudima da uopšte nije sramota nemati, sramota je ako lažete, kradete i varate. Publika je to prepoznala i prihvatila, ne kajem se ni zbog jednog momenta. Bilo mi je emotivno u tom trenutkui imala sam knedlu u grlu.

O čemu si najviše maštala tokom detinjstva?

- Želela sam kao mala da imam grejanje, hranu, da ne budem gladna i da moja deca ne budu gladna. Sve ostalo ćemo kupiti i pozajmiti, život je takav da ne znate gde će vas odvesti.

Koliko si ponosna na sebe kada se osvrneš i vidiš šta si sve postigla? Mnogo sam ponosna na sebe. Imala sam dosta sreće i to me je sačuvalo, neki ljudi i okolnosti su me sačuvali od stvari na estradi. Moj moto koji stalno govorim sebi i deci: "neka ti Bog podari da u pravom momentu imaš prave ljude pored sebe i da te sačuva od loših stvari", jer ako se nađemo na pogrešnom mesto u pogrešno vreme, može nas unakaziti u budućnosti.

U kakvim si odnosima sa Slašom Ðogani?

- Pre neki dan smo Đole i ja bili kod Slađe na bazenu. Narod ne veruje da smo mi u dobrim odnosima, ali to je bila idealna prilika da pokažemo da smo super. Cela famnilija se okupi i zajedno idemo na zimovanje i letovanje. To je njegova bivša supruga, Đole sa njom ima porodicu i naravno da treba svi međusobno da se družimo.

foto: Marina Lopičić

Da li si se nakon Zadruge čula sa nekim od Đoganijevih?

Nisam se čula sa Lunom i Anabelom. Čula sam se sa Gagijem i ne bih htela nipta i njima da komentarišem.

foto: Damir Dervišagić

Kurir