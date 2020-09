MARIJA KULIĆ BESNA KAO RIS! Miljana i Zola je NE INTERESUJU, pa bez dlake na jeziku oplela po njima: Ona će da ISPAŠTA!

Marija Kulić je u društvu svog supruga i unuka stigla u karantin, dok je njena ćerka Miljana kasnila. Tu priliku je Kulićeva iskoristila, te je za medije otvoreno priznala da nikada neće podržati vezu svoje naslednice i Lazara Čolića Zole i da se više neće mešati u njihov odnos.

"Miljana uvek kasni, Miljanu očekujemo svi. Njeno pomirenje sa Zolom je baš ostavilo trag na mene jer je mnogo puta pričala da je to kraj. Ja sam zaista mislila da je to kraj. Jednostavno ne želim da utičem na nju, pustila sam je da radi šta hoće. Njen život, 27 godina ima. Na kraju će ispaštati ona, a ne ja! Ne mislim da je u pitanju ljubav, kod njih to nikada nije bilo. Ona mene kao majku ne sluša, mislila sam da će druge poslušati, njen život, neka radi šta hoće. Neću joj braniti ništa. Ona se opekla što se s*ksa tiče, to ona zna i sama. Veza sa Lazarom Zoljom me ne zanima! Ne znam da li će biti svadba, da li će da se svađaju, da li će da uđu zajedno, apsolutno me ne interesuju" rekla je Kulićka.

