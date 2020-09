HTEO DA JE ZAPROSI U AVIONU, TRI PLANA ZA VERIDBU SU MU PROPALA! Davor sam dizajnirao prsten, a evo kako je sve PROŠLO

Danas mi je divan dan, divan dan, divan dan! Mojoj @milicaki rođendan, rođendan, rođendan! A ovaj rođendan je baš poseban rođendan i nije kao i svi prethodni rođendani jer smo se mi na moj rođendan veriliiiii, pa joj sad pevam Mojoj verenici rođendan, rođendan, rođendan! A kako je to sve bilo, napisaću ću vam ukratko: Prvu inspiraciju sam dobio u radnji sa gedžetima, gde sam ugledao "La vie en rose" muzičku kutiju. Mi mnogo volimo taj džez standard i pomislio sam, bilo bi prelepo da jednog dana uz to otplešemo i naš "Prvi ples". Onda mi je sinulo, aha - letećemo balonom, jer mi je to jedna od stavli na "Bucket listi" pa da spojimo lepo i korisno i zaprosiću je dok vozač balona bude vrteo muzičku kutiju. I taman nađem prelep izlet u Turskoj sa balonima, kad ono - međutim. Retko kad se leti, 2 dana traje izlet, a i Korona jbg. OK, idemo na plan B; Dok budemo leteli za Antaliju, stjuardesa će vrteti muzičku kutiju da se čuje na razglasu, a ja ću joj reći par nežnih reči. Na to drugari iz Air Srbije kažu - Ma neee...hajde da napravimo spektakl! Osmisli plan C, tako da joj ti pevaš; OK, kutija otpada, šta da pevam, let je u 5:30, nikada pre nisam tako rano pevao. Još na suvo i to u punom avionu. Smislim ja da to bude pesma "Fly me to the moon". Nije da letimo na Mesec, al' opet - letimo, a avijacija je njena prva ljubav, a i to ću dobro otpevati i ne raspevan, a i ona tako voli kad izvodim tu pesmu. I dogovorimo mi sve sa stjuardesom i napravimo scenario, da pusti matricu i da ja pevam dok dolazim k' njoj s pola aviona. (Nastavak u komentaru...)

