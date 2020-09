NAKON ŠTO IH JE TOMA OSTAVIO, OGLASILA SE NADEŽDA BILJIĆ! Prošli smo svašta, ovo je tvoja BORBA! (FOTO)

Lubavicee moj ponosna sam na tebe sto si skupio snage i svesno usao u "zadrugu" ostavljajuci mene i Longa,znam da ti nece biti lako ali znas da sam JA tu i da te cekamo beba i ja...verujem u tebe i znam da cemo posle ovoga biti jos jaci...sad cu ja tebi cuvati ledja i biti tvoja snaga kao i ti meni sve ovo vreme...prosli smo svasta,i ostali smo i opstali jos jaci nego sto smo bili...volim te onoliko koliko mozda i ne mozes da zamislis...znam da ces unutra pokazati ko si i da si porodican i divan covek...uvek cu bezuslovno biti uz tebe i podrzavati tvoje odluke kao sto sam i do sada radila...mi smo tim koji pobedjuje i uvek smo bili...ovo je TVOJA borba i znam da ces se izboriti do kraja a ja cu uvek biti uz tebe...nedostajaces mi mnogo ali znam da ova razdvojenost ce nas jos vise zbliziti verujem ti i sigurna sam u tebe...VOLIM TE NAJVISE NA SVETU! i vidimo se sledece godine u finalu! ❤💪

A post shared by @ nadezda_biljic_official on Sep 5, 2020 at 3:45am PDT