EDO SE SMUCA PO MOM KOMŠILUKU: Dragana Mitar otkrila šta radi njen BIVŠI LJUBAVNIK, pa priznala da li bi se POMIRILA

Ljubavna priča Dragane Mitar i Edisa Fetića svima je već dobro poznata.

Ova turbulentna veza okončana je po završetku rijalitija, međutim šuška se da je palo pomirenje kao i da je Edo boravio u njenom stanu. Dragana tvrdi da to nije istina.

"Ma kakvo pomirenje, ja sam sa tim čovekom završila. Mi se nismo videli dok je on bio u Beogradu, videla sam da je neko slikao njegov automobil ispred moje zgrade, ali ja ne znam čiji je to auto... Pojma nemam da li je njegov, ma ni ne zanima me. Ja ne živim sama u zgradi, ima dosta ovde devojaka, možda on ima tu još neku ili je iznajmio stan da prespava... Smuca mi se po komšiluku, ali džaba mu! Sa mnom nema veze", rekla je Dragana za "Star" i dodala:

"Ja sam sa Joletom po ceo dan, viđam se sa drugaricama, posvetila sam se sinu i sebi. Lepo mi je, uživam... Eda ne želim da vidim, ne zanima me ni sa kim je, ni da li je sa ženom ili nekom petom!"

