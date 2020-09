VOLELI BISMO DEVOJČICU, ALI NAM NIJE VAŽNO: Aleksandra Prijović progovorila o sinu i proširenju PORODICE!

Aleksandra Prijović ovog leta je odmor i predah od gradske buke s porodicom potražila u Monaku.

Na jahti su ih sačekali Lepa Brena, Boba i ostatak porodice Živojinović, a sve je bilo podređeno malenom Aleksandru, koji je uživao okružen ljubavlju.

"Pravo da vam kažem uživao je i on, a i mi. Već je on svestan svega, tako da je uživao u kupanju ceo dan. Naša porodična okupljanja su uvek lepa i vesela gde god da smo, a more naravno svi volimo, tako da je ovo bio jedan od nezaboravnih odmora. Međutim, i Filip i ja smo imali posla pa smo se vratili u Beograd posle dvadesetak dana", priča Aleksandra, i otkriva da još uvek nije sigurna čije osobine ima Filipov i njen sin, ali da zna da je likom na tatu.

"Svima je on centar pažnje i toliko je dobar i veseo dečak, da nas sve uvek zabavlja. Sad je u periodu odrastanja kad sve razume i sve vidi, ali i svuda hoće da stigne, tako da održavamo liniju dobrim treningom oko njega... Mislim da je još rano jer se on menja, ali ima onih koji kažu da liči na mene. Prepoznajem i svoje osobine i karakter često", rekla je.

Lepa pevačica je otkrila i da priželjkuje još dece, a da ni suprugu ni njoj pol bebe nije bitan.

"Naravno da želimo. Nama je sasvim svejedno, šta god da bude. Naravno da bismo voleli i devojčicu, ali nije zaista važno... Kad dođe vreme, biće još dece", priča Aleksandra kroz smeh.

Filipu je nedavno bio rođendan, a poklon, kao i mala proslava nisu izostali.

- Proslavili smo zbog cele situacije u malom krugu naših prijatelja i bilo je kao i uvek divno. Mi volimo da se družimo, tako da nam takva okupljanja nisu strana. Što se poklona tiče, ja sam spremila iznenađenje i okupila sve prijatelje da Filip ne zna. Svakako, sigurna sam da je njemu bio najdraži poklon poljubac od Aleksandra i mene za dobro jutro...", otkriva pevačica.

