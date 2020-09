ALL INCLUSIVE SA PREVOZOM: BUGARSKA od 169 €, HURGADA od 445€. Agencija Travelland radi i nedeljom!

Leto još traje, a posebno u Egiptu kada je ono baš sada najlepše! Nije kasno za vaš najbolji odmor i to u septembru. Ugrabi poslednja mesta na direktnom čarter letu za Hurgadu. “Travelland” agencija je obezbedila najniže cene, ali ne samo to!

foto: Promo

Najpopularnija destinacija ovog specifičnog leta je upravo Egipat, najsjajniji biser okupan Sredozemnim i Crvenim morem. Na veliku sreću svih koji su se uželeli mora i egzotičnih plaža, agencija “Travelland” je omogućila polaske direktnim čarter letom za Hurgadu. Još malo mesta je ostalo za polazak 10. septembar i to po SPECIJALNIM cenama. Naime, letovaćete u hotelima visoke kategorije uz All inclusive uslugu po najnižoj ceni od 445€, i to je cena koja lkjučuje avio prevoz, aerodromske takse, transfer aerodrom-hotel-aerodrom, boravak u hotelu na 10 noćenja. Čak i najzahtevnijim putnicima hoteli iz ponude agencije “Travelland” će ispuniti sva očekivanja. Predlažemo vam one najtraženije hotele tokom sezone:

Sunny Days Resort Spa & Aqua park 4* || All inclusive – LAST MINUTE za 10.09. - cena 445€

Hotel koji se ponosi svojim peščanim plažama u vidu lagune i kooralnim grebenom fenomenalnim za sve ljubitelje snorklinga. Ležaljke i suncobrani su besplatni za goste hotela.

foto: Promo

Sea Gull Beach Resort 4* || All inclusive – LAST MINUTE za 10.09. - cena 485€

Najprodavaniji hotel jer sadrži raznovrstan zabavan sadržaj za najmlađe ali i sve tipove gostiju. Preporuka za one koji žele da budu u centru Sakale i osete pravi duh Hurgade.

foto: Promo

Hilton Hurghada Resort 5*|| All inclusive – LAST MINUTE za 10.09. - cena 545€

Nalazi se na kraju šetališta Memše i poseduje sopstvenu plažu za koju kažu da je jedna od najlepših u Hurgadi. Korišćenje ležaljki i suncobrana je besplatno.

foto: Promo

Titanik Royal 5* || All inclusive – LAST MINUTE za 10.09. – cena 575€

Hotel koji je otvoren 2019. godine i poseduje bazene sa ukupnom površinom od čak 5.200m2. Ako se neko umori od morske vode, u šta sumnjamo, uživanje u ovim bazenima je sjajna opcija.

foto: Promo

Albatros White Beach 5*|| All inclusive – LAST MINUTE za 10.09. - cena 665€

Hotel se nalazi na samoj obali, na sredini uređenog šetališta, Memši.

Kurir