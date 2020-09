BILA JE LJUBAV SA SUZANOM, NAŠLI SMO SE: Miki Đuričić progovorio o BIVŠOJ, a samo se zbog ovoga KAJE!

Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/Magazin In

Miki Đuričić se setio i Suzane Perović, pa je istakao da je to bila prava ljubav.

Rijaliti učesnik progovorio je o tome šta se desilo dok je bio u rijalitiju.

"Ko kaže da sam ja u svakom rijalitiju imao ljubav? Sa Suzanom jeste bila ljubav i to je bilo i prošlo. Zatvoren prostor, našli smo se, sticaj slučajnih okolnosti i bili smo u tim nekim odnosima. Ta osoba je isto na to pristala", rekao je Miki.

"Deset meseci... Živ si čovek. Dobio bi izliv sp*rme na mozak. Deset meseci si bez s*ksa, bez dodira, bez žene... Sve to stoji. Meni je ovo sada 12. rijaliti. To mi se nije desilo u 10 rijalitija, desilo mi se u 11. rijalitiju i kajem se zbog toga što mi se desilo. Ne zbog mene, nego zbog tih žena", dodao je Miki u emisiji "Magazin IN".

