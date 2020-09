MIKSI I JA IMAMO DOGOVOR I TO POŠTUJEM: Kristijan Golubović najavio LUDILO, a pokazaće stranu koju NIKO NIKAD NIJE VIDEO

Kristijan Golubović progovorio je o svom učešću u rijalitiju, pa je pomenuo svoju "ljutu rivalku" Staniju Dobrojević.

"Danas počinje šou. Biće nam ludo i veliko zezanje. Ovaj put želim sebe da prestavim kroz sport, kulturu i kreativnost", rekao je popularni Kiki, pa nastavio:

"Sa njom mogu da rešim sve probleme u roku od 3, 4 dana. Ona mnogo laže i kleveće, meša babe i žabe i bezobrazno je to što ona pominje moje dete, ali nema veze. Ja ću ako ona uđe u "Zadrugu 4", ispričati svoju priču za "Farmu 6", a to šta ona radi ovde ili u Americi me ne zanima", obajsnio je Kristijan.

Golubović je takođe rekao da je obećao svojoj ženi da je neće obrukati, ni nju, ni njihovo dete, i da će biti pravi gospodin. Takođe je rekao da se video sa Miljanom Kulić i da ima dogovor sa njom.

"Ako me Miksi bude slušala, izgubiće 20 kilograma, sve smo se ona i ja dogovorili, a ja svoje dogovore poštujem", dodao je Kristijan u "Premijeri".

