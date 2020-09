JADRANKA U PODGORICI PEVALA JAČI SMO OD SRBIJE, A HOĆE DA RADI U BG: Zabranili su me u Grandu! Evo zašto me vole u CG

Pevačica Jadranka Barjaktarović iznenadila je mnoge kad je u Podgorici pevala "Ne može nam niko ništa, jači smo od Srbije", o čemu ne prestaje da se priča, iako već godinama živi i radi na relaciji Crna Gora - Srbija.

Jadranka, s druge strane, tvrdi da je zabranjena u "Grandu", te da je ne zovu u emisije, niti emituju njene pesme otkako je prešla u "City".

Ona je pre dve godine konačno rešila da iznese u javnost šta se to dešavalo još od 2004. godine.

- Ja sam samo otišla na Pink, gde mislim da mi je bolje. Kada je moj ugovor u Grandu istekao, nisam se osećala lepo u svom tom sistemu koji tamo funkcioniše. Neki pevači su nepravedno postavljeni na zadnje mesto u "Grandu". Oni pošteni su uvek u zapećku. Za deset godina mi nisu dali prostor, loše sam se osećala - rekla je Jadranka i dodala da ni njenoj popularnijoj koleginici Milici Todorović nisu "cvetale ruže" na početku karijere:

- Nisam imala nastupe, morala sam sama da ih tražim. Ni Milica Todorović nije imala prostor koji zaslužuje dok joj se nisu desile "Tri čaše". I ona je bila šikanirana i bačena u drugi plan iako je bila pobednica "Zvezda Granda". Grand mi nikad nije dao ni jedno priznanje. Ja sam emisiju "Narod pita" dobila posle deset godina karijere i to samo da uđem u emisiju i izađem iz nje. Moj potez da napustim "Grand" i Popovića bio je jako hrabar.

- Oni su mena zabranili preko noći. Čim je 2016. godine izašla moja reklama na Pinku, na "Grandu" mi je udarena zabrana. Zvanično sam saznala da sam zabranjena kada je trebalo da odem na snimanje kod Gorana Čomora u "Grand koktel". Na dan snimanja pozvao me je Čomor i reko mi da mora da mi otkaže emisiju jer sam zvanično zabranjena u Grand produkciji. Ne znam čime sam to zaslužila, samo sam otišla gde mi je bolje. Nakon toga me niko nije zvao niti sam ja njih zvala. Evo već dve godine sam zabranjena na Grand televiziji. Nije mi žao, smatram da nisam pogrešila. Na početku moje karijere prihvaćena sam i pokalazala sam se u pravom svetlu. Radila sam na svim splavovima i klubovima po Beogradu. Radila sam prvih četiri-pet godina stalno, a čelnici "Granda" su mi to preko noći zabranili jer ostali nisu bili traženi kao ja. Naravno, ja sam njihovu odluku ispoštovala, ali volela bih da se vratim i radim kao nekada u Beogradu. Danas su svi malo plaćeni, ja imam svoju cenu i svoj bend, radim sve, od rođenja do krštenja. Mene vole ljudi jer ne radim prosto i jeftino. Najviše u Crnoj Gori, a i kod nas u inostranstvu. Publika je svuda ista, a meni su se vrata otvorila u Crnoj Gori zbog moje pesme - zaključila je bila Barjaktarevićeva.

