PRVO LJUBI RUKE, A ONDA LOMI NOSEVE! Jelena Krunić žestoko isprozivala Kristijana: Neće mu biti svejedno kad bude ČUO!

Jedan od učesnika četvrte sezone rijalitija "Zadruga" koji je izazvao najviše pažnje je Kristijan Golubović.

Mnogi komentarišu Kristijana što u pozitivnom, što u negativnom kontekstu, ali jedna bivša zadrugarka je živela sa njim tako što je učestvovala u sezoni rijalitija "Farma" sa njim i nema nimalo lepe reči za njega.

U pitanju je Jelena Krunić koja je imala žestoke sukobe u tom rijalitiju sa Kristijanom, pa i sama kaže da ga je u početku baš "gotivila", ali se njeno mišljenje vrlo brzo promenilo.

"Ovo je hiper rijaliti, nije ovo Farma. Ja samo čekam kada će on da pokaže pravo lice, jer ovo mnogo duže traje i drugačija je priča skroz. Na početku sam ga baš zgotivila i družili smo se, čak mi je bio i neka vrsta inspiracije, ali posle... On je jedna velika p*čkica! Prvo ljubi ruke, pa lomi noseve. U ovom rijalitiju će doći do borbe alfa mužijaka, a to su Kristijan, Vladimir Tomović, Miki Đuričić, a moguće i Lepi Mića, po temperamentu. Nema šanse da se na primer Miki i Kristijan ne pokače, jer Miki ne voli da povlađuje, ne voli da poštuje pravila. Tamo su sve deca i svi se plaše Kristijana, a ja stvarno ne znam zašto", rekla je Krunićeva.

