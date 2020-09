KRISTIJANOV SUGRAĐANIN NENAD STOJANOVIĆ U PROBLEMU: Zbog Golubovića su mi razbili auto, plašim se da će me ubiti!

Kristijan Golubović ušao je u rijaliti šou "Zadruga", a u spoljnom svetu ostavio je svoje ljude da rade za njega. I to, po svemu sudeći, punom parom!

Naime, redakciji Kurira javio se Nenad Stojanović iz Kruševca, koji tvrdi da su mu zbog samozvanog žestokog momka razbili auto koji je teškom mukom kupio. Incident se dogodio prošle nedelje, i to pet minuta pre nego što je Golubović ušao u rijaliti.

foto: Printscreen Privatna Arhivana

- Katastrofa je to što mi se dogodilo. Supruga je pre tri meseca podigla kredit i kupili smo kola, koja su sad uništena. Šteta je sigurno 300 evra. Jednom prilikom sam napravio šalu i rekao da me uznemiravaju Kristijanovi loši momci i to sam objavio na Jutjubu. To je bila šala. Međutim, na dan "Zadruge", kada je Kristijan ulazio, prišao mi je njegov čovek i ljutito rekao da sam ja izbacio na internetu nešto loše za Kristijana. Nisam hteo da pravim problem i predložio sam da taj video obrišem. Čuo sam se s Kristijanom preko video-poziva i on mi je rekao da je sve u redu. Iako je taj dečko to čuo, pitao je Kristijana da li da me biju, a on im je, koliko sam razumeo, rekao "ne" - priča nam tok događaja Nenad i nastavlja:

foto: Printscreen Privatna Arhivana

- Kristijan je ušao u 21 čas u rijaliti, a meni su pet minuta pre toga razbili "ford fijestu". Dečko na motoru s kacigom je prošao i jedan "audi" za njim i to su uradili. Znači, oni su čekali da Kristijan uđe da bi imali alibi i onda su udarili na mene. Usledila je prava akcija po Kruševcu. Sa ženom sam uleteo u tako razbijen auto i pojurio za njima. Dok sam vozio, udarao sam u šoferku iznutra da bih mogao da vidim gde vozim jer su je uništili. Oni su sigurno bili naoružani. Zašto su ovo ovako uradili? Dan posle su mi razbili još jedan auto. Šta je sledeće, Molotovljev koktel da mi bace na kuću ili da me prebiju - priča on.

Stojanović kaže da je incident prijavio nadležnim organima. - Sve sam prijavio policiji. Ako policija ne može da zaustavi Kristijanove ljude i ako se ovako nastavi, oni mogu da me ubiju.Moraću nekako da se branim - kaže očajni Nenad.

foto: Printscreen Privatna Arhivana

LJILJANA STANIŠIĆ

Kurir