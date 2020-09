TUŽNA SAM, MOG SINA TO POTRESA: Emina Jahović stigla u Srbiju, a ovo je muči u Turskoj! Problem bi da reši OVAKO

Emina Jahović došla je u Srbiju posle nekoliko meseci tokom kojih nije mogla da putuje zbog pandemije korona virusa.

Pevačicu su povezivali sa programerom po imenu Ron, a Emina otkriva istinu o svemu.

"Turski mediji me stalno spajaju sa nekim, ja na mesec i po imam novog partnera za kog ne znam i mnogo sam tužna zato što moje dete ima 12 godina, naučilo je da čita vesti i sve nas to potresa i ništa im nije jasno. Pošto me stalno, dosta ima problema, rekla sam da će imati prilike da me vide sa nekim pod ruku, nadam se da će to rešiti problem", ispričala je Emina za "Ekskluzivno".

